Очередной антирекорд по коронавирусу в Турции: почти 45 тысяч заболевших за сутки

В Турции в субботу, 3 апреля, зафиксирован новый антирекорд по новым случаям коронавируса. По данным Минздрава, выявлено 44 756 случаев заражения ковидом.

"За последние 24 часа сделано 249 126 тестов, выявлено 44 756 случаев. Умерло 186 человек", — говорится в сообщении ведомства.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Турции достигло 3,4 млн человек, умерло свыше 32 тысяч. Самсун, Стамбул, Ялова, Чанаккале и Кыркларели являются провинциями с наибольшим количеством случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек.

Напомним, днём ранее в стране было выявлено более 42 тысяч новых случаев коронавируса. Уже тогда эта цифра в пять раз превышала российские показатели.

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