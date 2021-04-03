Парад мумий в Каире: с почестями перевезли саркофаги 22 фараонов — видео

Парад мумий прошёл в Каире. Видео © Twitter / MohamedSaiedF

В Каире прошёл "золотой парад фараонов". По центральным улицам города провезли саркофаги с 22 мумиями правителей Древнего Египта, в том числе Рамзеса II.

I cant believe this is real and not a movie. Wow. So incredible. 22 royal mummies parade from Egypt Museum in Cairo to the new one. Hair raising... shivers. So many thoughts #ThePharaohsGoldenParade #Egypt pic.twitter.com/tuDjQ2Ff2R — Daphne Oseña Paez (@DaphneOP) April 3, 2021

Из старого всемирно известного Египетского музея на Тахрире мумии выдающихся древнеегипетских руководителей перевезли в Национальный музей египетской цивилизации. Их транспортировка осуществлялась от площади Освобождения по набережной Нила. В общей сложности кортеж преодолел пять километров.

В число "переехавших" фараонов вошли цари и царицы самых успешных с точки зрения развития страны династий: Рамзес II, Сети I, Тутмос III, cупруги царя Аменхотепа Хатшепсут и Меритамон и его мать Яхмос-Нефертари.

Egypt is now moving 22 #mummies of kings and queens from the Egyptian museum in downtown cairo to the new Museum of Egyptian Civilization in an official parade. Let's hope for steady hands #PharaohsGoldenParade pic.twitter.com/kyFxAde3Qj — Bishoy (@Bishoy_Louis) April 3, 2021

Специально для парада автомобили стилизовали под золотые колесницы. Мумии везли в специальных футлярах, которые обеспечивали сохранность экспонатов. Каждое транспортное средство именное. На бортах — имена царей и цариц. После завершения парада мумии сначала поместят в современную лабораторию в новом национальном музее, а затем — в специальные бескислородные азотные капсулы.

Ранее учёные обнаружили в храме Тапосирис Магна, запад Александрии, 16 высеченных в скалах гробниц с мумиями.

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