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Парад мумий в Каире: с почестями перевезли саркофаги 22 фараонов — видео

Теперь они будут покоиться в Национальном музее египетской цивилизации.

3 апреля 2021, 20:35

Фото © Twitter / DaphneOP

Парад мумий прошёл в Каире. Видео © Twitter / MohamedSaiedF

В Каире прошёл "золотой парад фараонов". По центральным улицам города провезли саркофаги с 22 мумиями правителей Древнего Египта, в том числе Рамзеса II.

Из старого всемирно известного Египетского музея на Тахрире мумии выдающихся древнеегипетских руководителей перевезли в Национальный музей египетской цивилизации. Их транспортировка осуществлялась от площади Освобождения по набережной Нила. В общей сложности кортеж преодолел пять километров.

В число "переехавших" фараонов вошли цари и царицы самых успешных с точки зрения развития страны династий: Рамзес II, Сети I, Тутмос III, cупруги царя Аменхотепа Хатшепсут и Меритамон и его мать Яхмос-Нефертари.

Специально для парада автомобили стилизовали под золотые колесницы. Мумии везли в специальных футлярах, которые обеспечивали сохранность экспонатов. Каждое транспортное средство именное. На бортах — имена царей и цариц. После завершения парада мумии сначала поместят в современную лабораторию в новом национальном музее, а затем — в специальные бескислородные азотные капсулы.

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Ранее учёные обнаружили в храме Тапосирис Магна, запад Александрии, 16 высеченных в скалах гробниц с мумиями.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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