У вакцинированного президента Аргентины подтвердился ковид
Его лечащий врач отметил, что благодаря прививке лидер страны переносит заболевание в лёгкой форме.
Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © Twitter / alferdez
Президент Аргентины Альберто Фернандес действительно заразился коронавирусом. Это подтвердили результаты второго теста, сообщает пресс-служба администрации лидера страны. В первый раз Фернандес сдавал тест на антигены коронавируса, во второй — ПЦР-тест.
Лечащий врач президента Федерико Сааведра рассказал, что состояние Альберто Фернандеса стабильное, болезнь проходит без симптомов. По мнению медика, лёгкой формой заболевания президент обязан вакцинации.
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Напомним, Фернандес привился первой дозой российской вакцины "Спутник V" в конце января, сделав прививку в госпитале Posadas. Узнав, что заразился коронавирусом, он сам отмечал, что без прививки ему сейчас было бы плохо.
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