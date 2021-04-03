У вакцинированного президента Аргентины подтвердился ковид

Президент Аргентины Альберто Фернандес действительно заразился коронавирусом. Это подтвердили результаты второго теста, сообщает пресс-служба администрации лидера страны. В первый раз Фернандес сдавал тест на антигены коронавируса, во второй — ПЦР-тест.