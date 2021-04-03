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У вакцинированного президента Аргентины подтвердился ковид

Его лечащий врач отметил, что благодаря прививке лидер страны переносит заболевание в лёгкой форме.

3 апреля 2021, 20:12
<p>Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © Twitter / alferdez</p>

Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © Twitter / alferdez

Президент Аргентины Альберто Фернандес действительно заразился коронавирусом. Это подтвердили результаты второго теста, сообщает пресс-служба администрации лидера страны. В первый раз Фернандес сдавал тест на антигены коронавируса, во второй — ПЦР-тест.

Лечащий врач президента Федерико Сааведра рассказал, что состояние Альберто Фернандеса стабильное, болезнь проходит без симптомов. По мнению медика, лёгкой формой заболевания президент обязан вакцинации.

В центре Гамалеи пожелали скорейшего выздоровления президенту Аргентины, заразившемуся ковидом после прививки

В центре Гамалеи пожелали скорейшего выздоровления президенту Аргентины, заразившемуся ковидом после прививки

Напомним, Фернандес привился первой дозой российской вакцины "Спутник V" в конце января, сделав прививку в госпитале Posadas. Узнав, что заразился коронавирусом, он сам отмечал, что без прививки ему сейчас было бы плохо.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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