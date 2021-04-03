Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В петербургском метро почтили память погибших в теракте 2017 года

Взрыв в вагоне унёс жизни 14 пассажиров.

3 апреля 2021, 19:45

Фото © LIFE

В петербургском метро почтили память погибших в теракте 2017 года. Видео © LIFE

На станции метрополитена "Технологический институт" в Санкт-Петербурге почтили память погибших в результате теракта, произошедшего 3 апреля 2017 года.

К мемориальной доске на платформе возложили цветы. В церемонии участвовали пострадавшие и родственники погибших, приехавшие туда после панихиды в Троице-Измайловском соборе.

Губернатор города Александр Беглов обратился к жителям и отметил, что за четыре года всем участникам событий выплатили компенсации и оказали содействие. Он также пообещал продолжать работу по индивидуальным обращениям и по взаимодействию с созданной по инициативе родственников погибших Национальной ассоциацией оказания помощи пострадавшим от террористических актов и в чрезвычайных ситуациях "Надо жить".

СКР завершил расследование уголовного дела о теракте в питерском метро

СКР завершил расследование уголовного дела о теракте в питерском метро

Напомним, 3 апреля 2017 года в 14:33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" 22-летний уроженец Киргизии привёл в действие бомбу. В результате взрыва погибли 14 человек и сам смертник, 103 пассажира пострадали. В 2020 году была установлена мемориальная табличка с именами погибших.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пропавшего в марте 13-летнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым

сегодня в 19:39

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

1 апреля, 09:03

Нарушитель против предпринимателя: стали известны личности погибших при столкновении каршеринга и такси

сегодня в 19:28

Парад мумий в Каире: с почестями перевезли саркофаги 22 фараонов — видео

сегодня в 20:35

"У Украины кончились деньги, ей нужно отвлечь внимание": Британцы оценили ситуацию в Донбассе

сегодня в 20:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1