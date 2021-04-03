В петербургском метро почтили память погибших в теракте 2017 года
Взрыв в вагоне унёс жизни 14 пассажиров.
Фото © LIFE
В петербургском метро почтили память погибших в теракте 2017 года. Видео © LIFE
На станции метрополитена "Технологический институт" в Санкт-Петербурге почтили память погибших в результате теракта, произошедшего 3 апреля 2017 года.
К мемориальной доске на платформе возложили цветы. В церемонии участвовали пострадавшие и родственники погибших, приехавшие туда после панихиды в Троице-Измайловском соборе.
Губернатор города Александр Беглов обратился к жителям и отметил, что за четыре года всем участникам событий выплатили компенсации и оказали содействие. Он также пообещал продолжать работу по индивидуальным обращениям и по взаимодействию с созданной по инициативе родственников погибших Национальной ассоциацией оказания помощи пострадавшим от террористических актов и в чрезвычайных ситуациях "Надо жить".
Напомним, 3 апреля 2017 года в 14:33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" 22-летний уроженец Киргизии привёл в действие бомбу. В результате взрыва погибли 14 человек и сам смертник, 103 пассажира пострадали. В 2020 году была установлена мемориальная табличка с именами погибших.
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