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Пропавшего в марте 13-летнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым

29-го числа школьник вышел из дома на прогулку и не вернулся.

3 апреля 2021, 19:39
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

В Санкт-Петербурге обнаружили тело 13-летнего подростка, который пропал около недели назад. Такую информацию порталу 78.ru подтвердил источник в правоохранительных органах.

На днях в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии школьника из района Полюстрово. Сообщалось, что 29 марта ребёнок вышел на улицу прогуляться. Домой мальчик так и не вернулся.

В Волгограде школьник умер после вписки на съёмной квартире

В Волгограде школьник умер после вписки на съёмной квартире

Как уточняет портал, с 30 марта ребёнка искали волонтёры из поисково-спасательного отряда "Лиза алерт", но за несколько дней пропавшего подростка найти не удалось. В итоге сегодня в связи с поступившими сведениями о его смерти в 21:10 мск добровольцы остановили поисковую операцию.

Ранее Лайф сообщал, что в Ульяновске в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Ребёнок появился на свет недоношенным.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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