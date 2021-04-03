Территория стиля: в Москве открылось новое арт-пространство дизайнеров, художников и ювелиров
Там планируют устраивать мастер-классы, выставки и показы мод.
Скриншот видео © LIFE
Территория стиля: в Москве появилось новое арт-пространство дизайнеров, художников и ювелиров. Видео © LIFE
В Москве открылось новое арт-пространство, в котором молодые столичные дизайнеры одежды, а также художники и ювелиры смогут создавать совместные проекты и шоурумы. Лайф побывал в этом интересном месте и пообщался с его идейными вдохновителями.
Мы узнали, что учредитель креативного комьюнити и его представители планируют устраивать здесь мастер-классы, а ещё проводить различные выставки и модные показы. При этом место позиционируется как площадка, где грамотно объединены российские дизайнеры одежды и украшений, молодые художники и любые другие творческие люди.
"В нашем пространстве представлены российские дизайнеры с абсолютно разными направлениями деятельности. Это могут быть платья, комбинезоны, купальники, нижнее бельё, одежда для дома или украшения. Также здесь есть художники, в том числе начинающие. Это некое их комьюнити, где они могут встречаться, общаться, выставлять свои работы. Они создают совместные коллаборации, и это очень здорово, потому что сейчас дизайнеры часто бывают одиноки в своём направлении, им хочется с кем-то поделиться творчеством", — рассказала основатель арт-пространства "Территория стиля, творчества и решений" Виктория Самсонова.
А ранее Лайф сообщал, что в ближайшее время в Санкт-Петербурге будет запущен уникальный художественный проект, который может стать прекрасной альтернативой граффити: на фасады домов Северной столицы спроецируют известные русские картины. Пока их планируется показать в 15 локациях города.
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