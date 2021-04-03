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Категорий: 18

15 удивительных домов, глядя на которые каждый поймёт, что архитектура — настоящее искусство

Когда разговор заходит об искусстве, только ценители вспоминают об архитектуре, а зря — некоторые здания представляют не меньшую художественную ценность, чем картины эпохи Возрождения. В подборке ниже — 15 доказательств этого.

3 апреля 2021, 17:00

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Музей прибрежной геоморфологии, Ванкувер

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Библиотека Тяньцзинь Биньхай в Тяньцзине, Китай

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Многоквартирный дом в Сингапуре

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Отель Inntel в Зандаме, Нидерланды

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Гранд-отель Ciudad De México в стиле модерн, Мексика, построен в 1899 году

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Отель Morpheus в Макао, Китай

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Хатльгримскиркья, лютеранская церковь в Рейкьявике, Исландия

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Аптека в Риге, Латвия

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Башня Leeza SOHO в Пекине, Китай

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Храм Цзинъань. Шанхай, Китай

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Бывшее здание банка, построенное в 1910-х годах, недавно отреставрировали и переоборудовали в роскошный отель в центре Будапешта, Венгрия

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Американ Радиатор-билдинг в Нью-Йорке, США

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Дом над водопадом. Окрестности города Юнионтаун, США

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Замок Гогенцоллерн, Германия

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Дом в викторианском стиле в Сан-Франциско

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Это только частичка огромного количества зданий, от одного вида которых перехватывает дыхание. Ещё больше фотографий с архитектурными шедеврами — в сабреддите ArchitecturePorn.

15 фото, доказывающих, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

15 фото, доказывающих, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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