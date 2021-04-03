15 удивительных домов, глядя на которые каждый поймёт, что архитектура — настоящее искусство

Музей прибрежной геоморфологии, Ванкувер

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Библиотека Тяньцзинь Биньхай в Тяньцзине, Китай

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Многоквартирный дом в Сингапуре

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Отель Inntel в Зандаме, Нидерланды

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Гранд-отель Ciudad De México в стиле модерн, Мексика, построен в 1899 году

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Отель Morpheus в Макао, Китай

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Хатльгримскиркья, лютеранская церковь в Рейкьявике, Исландия

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Аптека в Риге, Латвия

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Башня Leeza SOHO в Пекине, Китай

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Храм Цзинъань. Шанхай, Китай

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Бывшее здание банка, построенное в 1910-х годах, недавно отреставрировали и переоборудовали в роскошный отель в центре Будапешта, Венгрия

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Американ Радиатор-билдинг в Нью-Йорке, США

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Дом над водопадом. Окрестности города Юнионтаун, США

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Замок Гогенцоллерн, Германия

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Дом в викторианском стиле в Сан-Франциско

Фото © Reddit / ArchitecturePorn

Это только частичка огромного количества зданий, от одного вида которых перехватывает дыхание. Ещё больше фотографий с архитектурными шедеврами — в сабреддите ArchitecturePorn.

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