15 удивительных домов, глядя на которые каждый поймёт, что архитектура — настоящее искусство
Когда разговор заходит об искусстве, только ценители вспоминают об архитектуре, а зря — некоторые здания представляют не меньшую художественную ценность, чем картины эпохи Возрождения. В подборке ниже — 15 доказательств этого.
Музей прибрежной геоморфологии, Ванкувер
Библиотека Тяньцзинь Биньхай в Тяньцзине, Китай
Многоквартирный дом в Сингапуре
Отель Inntel в Зандаме, Нидерланды
Гранд-отель Ciudad De México в стиле модерн, Мексика, построен в 1899 году
Отель Morpheus в Макао, Китай
Хатльгримскиркья, лютеранская церковь в Рейкьявике, Исландия
Аптека в Риге, Латвия
Башня Leeza SOHO в Пекине, Китай
Храм Цзинъань. Шанхай, Китай
Бывшее здание банка, построенное в 1910-х годах, недавно отреставрировали и переоборудовали в роскошный отель в центре Будапешта, Венгрия
Американ Радиатор-билдинг в Нью-Йорке, США
Дом над водопадом. Окрестности города Юнионтаун, США
Замок Гогенцоллерн, Германия
Дом в викторианском стиле в Сан-Франциско
Это только частичка огромного количества зданий, от одного вида которых перехватывает дыхание. Ещё больше фотографий с архитектурными шедеврами — в сабреддите ArchitecturePorn.
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