Фотограф попросил прохожих улыбнуться на камеру, и эти фото "до и после" точно поднимут настроение

"Однажды утром этот парень стоял у открытой двери дома в старом районе Хутон, недалеко от Запретного города в Пекине, Китай... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Она была с группой танцоров, отдыхала от записи музыкального клипа церковного хора на вертолётной площадке международного конференц-центра Кеньятта, когда солнце садилось над Найроби, Кения... поэтому я попросил её улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Однажды пасмурным днём ​​он бродил по ухоженным садам, окружающим Западное озеро в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Он шёл по улице вдоль десятков кафе и баров, пока солнце садилось над красочным Фицроем в Мельбурне, Австралия... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Он стоял у дома с видом на деревенскую площадь в Нагаленде, Индия... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Однажды днём ​​она бродила по мирным садам Нан Лиана... поэтому я попросил её улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Однажды вечером, когда я бродил по узким улочкам в дружелюбной и древней деревне Яват, в сельском штате Уттар-Прадеш, Индия, он красил дом... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Он стоял возле домов своей общины и сразу же пригласил нас на чай, когда мы исследовали деревню Бел Ван в Уттар-Прадеше, Индия... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Одним дождливым днём она была со своей семьёй возле их простого дома в деревне Гаудрам ​​в Западной Бенгалии, Индия... поэтому я попросил её улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Однажды утром он играл в крикет с друзьями в парке города Махараштра, Индия... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

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