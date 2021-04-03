Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Фотограф попросил прохожих улыбнуться на камеру, и эти фото "до и после" точно поднимут настроение

В 2013-м австралийский фотограф Джей Вайнштейн бродил по улицам в Биканере, Индия. Тогда к нему подошёл незнакомец и попросил сфотографировать его. Путешественник попросил прохожего улыбнуться и сделал пару снимков. Просматривая их, парень заметил, как сильно похорошел человек, стоило ему приподнять уголки рта. В тот момент у Джея появилась идея для фотопроекта "Поэтому я попросил их улыбнуться". С тех пор прошло восемь лет и в его объективе побывало несколько сотен людей из шести стран мира. В подборке ниже — 15 самых впечатляющих кадров.

3 апреля 2021, 15:00

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Однажды утром этот парень стоял у открытой двери дома в старом районе Хутон, недалеко от Запретного города в Пекине, Китай... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Она была с группой танцоров, отдыхала от записи музыкального клипа церковного хора на вертолётной площадке международного конференц-центра Кеньятта, когда солнце садилось над Найроби, Кения... поэтому я попросил её улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Однажды пасмурным днём ​​он бродил по ухоженным садам, окружающим Западное озеро в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Он шёл по улице вдоль десятков кафе и баров, пока солнце садилось над красочным Фицроем в Мельбурне, Австралия... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Он стоял у дома с видом на деревенскую площадь в Нагаленде, Индия... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Однажды днём ​​она бродила по мирным садам Нан Лиана... поэтому я попросил её улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Однажды вечером, когда я бродил по узким улочкам в дружелюбной и древней деревне Яват, в сельском штате Уттар-Прадеш, Индия, он красил дом... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Он стоял возле домов своей общины и сразу же пригласил нас на чай, когда мы исследовали деревню Бел Ван в Уттар-Прадеше, Индия... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Одним дождливым днём она была со своей семьёй возле их простого дома в деревне Гаудрам ​​в Западной Бенгалии, Индия... поэтому я попросил её улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

"Однажды утром он играл в крикет с друзьями в парке города Махараштра, Индия... поэтому я попросил его улыбнуться"

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Фото © Instagram / soiaskedthemtosmile

Ещё больше работ из фотопроекта — в Instagram-профиле soiaskedthemtosmile.

Шиба-ину расплывается в улыбке, как только видит еду, и фото этого момента сделали её знаменитой

Шиба-ину расплывается в улыбке, как только видит еду, и фото этого момента сделали её знаменитой

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

10 фото очаровательных шарпеев, которых легко можно спутать с махровыми полотенцами

28 марта, 11:00

В Мурманске дрон поймал редкие кадры, как олени водят хоровод, и вот трогательное объяснение этому

30 марта, 10:52

Пользователей Сети довёл до истерики кот, окрас которого подарил ему самую нелепую чёлку гопника

сегодня в 16:00

В Москве такси столкнулось с машиной каршеринга, погибло два человека

сегодня в 16:24

В Госдуме оценили заявления главы Минобороны Германии о "росте вызовов" из-за России

сегодня в 16:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1