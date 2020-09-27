Шиба-ину расплывается в улыбке, как только видит еду, и фото этого момента сделали её знаменитой

Некоторые породы собак, кажется, рождены для того, чтобы стать звёздами соцсетей. И шиба-ину этот список точно возглавляет

Фото © Instagram / shiba_uni_20190107

Уни — самая настоящая собака-улыбака. Судя по выражению его морды, он всегда в отличном настроении

Фото © Instagram / shiba_uni_20190107

Малыш появился на свет 7 января 2019 года, и уже к августу того же года о нём впервые рассказали СМИ

Фото © Instagram / shiba_uni_20190107

С тех пор у него появились собственный Instagram-аккаунт и подписчики, число которых постоянно растёт

Фото © Instagram / shiba_uni_20190107

Сейчас на пса подписано почти 100 тысяч человек, и все они без ума от его харизмы

Фото © Instagram / shiba_uni_20190107

Уни улыбается часто, но когда пёс видит еду — его восторг выходит на новый уровень

Фото © Instagram / shiba_uni_20190107

Тарелки с лапшой, специальные коктейли для собак, супчики — для счастья пёселя этого вполне достаточно

Фото © Instagram / shiba_uni_20190107

Как настоящий блогер, Уни часто публикует рекламные посты. Кафе и рестораны готовы не просто бесплатно накормить мохнатого инфлюенсера, но и заплатить его предприимчивым хозяевам

Фото © Instagram / shiba_uni_20190107

Мало того, Уни — большой модник. На фотографиях питомец часто появляется в модной одежде для животных

Фото © Instagram / shiba_uni_20190107

А иногда — в милых и забавных костюмчиках, пишет Bored Panda