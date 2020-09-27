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Парень из симпатяги превратился в "чёрного пришельца", сделав для этого безумные вещи со своим лицом

Энтони Лоффредо был довольно симпатичным молодым человеком до того момента, пока к нему в голову не пришла идея превратить себя в инопланетянина. Несколько лет постоянных модернизаций тела — и вот на француза уже нельзя посмотреть, не перепугавшись до смерти.

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Фото © Instagram / the_black_alien_project

32-летний Энтони с самого детства был заворожён модификациями тела, но долго не решался опробовать что-то подобное на себе. Когда парню было 24 года, он работал охранником. Ему так надоела его обычная жизнь, что он собрал вещи и уехал из Франции в Австралию. Тогда-то он и понял, что ждать больше некогда, и начал понемногу менять своё тело. За восемь лет он проделал огромную работу по превращению себя в реального инопланетянина.

Фото © Instagram / the_black_alien_project

Фото © Instagram / the_black_alien_project

Самым последним его изменением стало удаление носа. Чтобы сделать операцию, Энтони пришлось съездить в Испанию. Просто во Франции процедура, известная как "ринотомия", запрещена. И хоть выглядит это жутко, это не самая странная модификация, которую на себе опробовал мужчина. Также он удалил обе ушные раковины, разрезал язык и забил себе... глаза. Несмотря на то что он рисковал остаться совсем без зрения.

Фото © Instagram / the_black_alien_project

Фото © Instagram / the_black_alien_project

Также сложно не заметить множество подкожных имплантов на его лице, которые делают его ещё больше похожим на инопланетное существо. Сам Энтони нисколько не жалеет о своём преображении. Ведь для него это не просто внешний вид, но и возможность побыть кем-то другим, персонажем, которого он сам из себя сделал, пишет The Sun.

Фото © Instagram / the_black_alien_project

Фото © Instagram / the_black_alien_project

Мне нравится пробовать на себе образ страшного персонажа. Часто я просто начинаю играть роль. Особенно ночью на тёмных улицах мой персонаж отрывается по полной. Так я исследую границу, где я, а где образ, который я создал

Энтони Лоффредо

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