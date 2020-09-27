Парень на Reddit показал, как его девушка раскладывает продукты, и ему сразу посоветовали её бросить

Пользователь с ником TrappaTroopa поделился на Reddit моментом, который вызвал у него большое негодование. Парень показал, как его девушка раскладывает продукты, вернувшись из магазина. Возлюбленная юзера просто оставляет еду в пакетах и в таком виде помещает в холодильник.

Как моя подруга "раскладывает продукты" — они всё ещё в пакетах TrappaTroopa

Фото © Reddit / TrappaTroopa

Пост парня набрал более 67 тысяч лайков, и многие в комментариях поспешили ему посочувствовать. Реддиторы писали, что сами испытывают боль от одного лишь взгляда на фото. Некоторые предположили, что девушка продемонстрировала новый уровень лени, и посоветовали юзеру суровый способ мести — разорвать с ней отношения.

О боже, нет! dufaz420

Как одно-единственное фото смогло меня настолько вывести из себя? Ashtronica2

GIF © Giphy

Лень вышла на новый уровень ninetimes3

Вам нужно расстаться, другого пути нет cruisegal224