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Парень на Reddit показал, как его девушка раскладывает продукты, и ему сразу посоветовали её бросить

Очередная пара столкнулась с проблемами быта.

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GIF © Giphy

Пользователь с ником TrappaTroopa поделился на Reddit моментом, который вызвал у него большое негодование. Парень показал, как его девушка раскладывает продукты, вернувшись из магазина. Возлюбленная юзера просто оставляет еду в пакетах и в таком виде помещает в холодильник.

Как моя подруга "раскладывает продукты" — они всё ещё в пакетах

TrappaTroopa

Фото © Reddit / TrappaTroopa

Фото © Reddit / TrappaTroopa

Пост парня набрал более 67 тысяч лайков, и многие в комментариях поспешили ему посочувствовать. Реддиторы писали, что сами испытывают боль от одного лишь взгляда на фото. Некоторые предположили, что девушка продемонстрировала новый уровень лени, и посоветовали юзеру суровый способ мести — разорвать с ней отношения.

О боже, нет!

dufaz420

Как одно-единственное фото смогло меня настолько вывести из себя?

Ashtronica2

GIF © Giphy

GIF © Giphy

Лень вышла на новый уровень

ninetimes3

Вам нужно расстаться, другого пути нет

cruisegal224

Однако нашлись пользователи, которые поинтересовались у автора поста, не выражает ли его девушка таким образом свой протест. Ведь парень вообще мог ничего не делать по хозяйству.

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