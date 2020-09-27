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Блогеров выставили на посмешище, подглядев, как на самом деле создаются их красивые фото: 7 примеров

Мало кто знает, что именно приходится делать инфлюенсерам ради своих популярных инстаграмов. А иногда за этим стоит совершенно уморительное зрелище.

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Фото © Instagram / influencersinthewild

Красивый инстаграм для блогера — не только гордость, но и в прямом смысле работа, за которую он получает деньги

Фото © Instagram / influencersinthewild

Фото © Instagram / influencersinthewild

Поэтому его нужно регулярно пополнять контентом — и не простым, а оригинальным и дерзким, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / influencersinthewild

Фото © Instagram / influencersinthewild

Именно поэтому во время съёмки часто случаются осечки, и горе тому блогеру, рядом с которым в этот момент окажется подписчик influencersinthewild

Фото © Instagram / influencersinthewild

Фото © Instagram / influencersinthewild

Этот инстаграм посвящён блогерам в их естественной среде обитания и их эпичным фейлам, которые обычно остаются за кадром

Фото © Instagram / influencersinthewild

Фото © Instagram / influencersinthewild

В целом это неплохая реклама для инфлюенсера, ведь на паблик подписано 3,5 млн пользователей

Фото © Instagram / influencersinthewild

Фото © Instagram / influencersinthewild

Но блогеры не слишком рады тому, в каком свете они предстают перед потенциальными фанатами

Фото © Instagram / influencersinthewild

Фото © Instagram / influencersinthewild

Ведь со стороны все откровенные и стильные фото выглядят абсурдно и смешно и сводят на нет все старания звёзд

Фото © Instagram / influencersinthewild

Фото © Instagram / influencersinthewild

Парень сделал предложение девушке, выбрав для этого одновременно самое худшее и смешное место

Пара даже сделала фото, но их лучше никому не показывать, чтобы не усугублять своё положение.

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