Блогеров выставили на посмешище, подглядев, как на самом деле создаются их красивые фото: 7 примеров

Красивый инстаграм для блогера — не только гордость, но и в прямом смысле работа, за которую он получает деньги

Фото © Instagram / influencersinthewild

Поэтому его нужно регулярно пополнять контентом — и не простым, а оригинальным и дерзким, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / influencersinthewild

Именно поэтому во время съёмки часто случаются осечки, и горе тому блогеру, рядом с которым в этот момент окажется подписчик influencersinthewild

Фото © Instagram / influencersinthewild

Этот инстаграм посвящён блогерам в их естественной среде обитания и их эпичным фейлам, которые обычно остаются за кадром

Фото © Instagram / influencersinthewild

В целом это неплохая реклама для инфлюенсера, ведь на паблик подписано 3,5 млн пользователей

Фото © Instagram / influencersinthewild

Но блогеры не слишком рады тому, в каком свете они предстают перед потенциальными фанатами

Фото © Instagram / influencersinthewild

Ведь со стороны все откровенные и стильные фото выглядят абсурдно и смешно и сводят на нет все старания звёзд