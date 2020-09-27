Красивый инстаграм для блогера — не только гордость, но и в прямом смысле работа, за которую он получает деньги
Поэтому его нужно регулярно пополнять контентом — и не простым, а оригинальным и дерзким, пишет Bored Panda
Именно поэтому во время съёмки часто случаются осечки, и горе тому блогеру, рядом с которым в этот момент окажется подписчик influencersinthewild
Этот инстаграм посвящён блогерам в их естественной среде обитания и их эпичным фейлам, которые обычно остаются за кадром
В целом это неплохая реклама для инфлюенсера, ведь на паблик подписано 3,5 млн пользователей
Но блогеры не слишком рады тому, в каком свете они предстают перед потенциальными фанатами
Ведь со стороны все откровенные и стильные фото выглядят абсурдно и смешно и сводят на нет все старания звёзд
WOW-funny
Блогеров выставили на посмешище, подглядев, как на самом деле создаются их красивые фото: 7 примеров
сегодня в 14:00
А что ты тут делаешь? 10 котов, которые любят подглядывать за хозяевами в самые интимные моменты
вчера в 15:00
Пользователи испугались, увидев кошку со стрелой в боку, но правда заставила их улыбаться до ушей
24 сентября, 07:52
Комментариев: 0