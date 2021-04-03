Модель Playboy вместо бикини прикрыла голое тело стразами, не подозревая о том, насколько это опасно
Так Луана решила подчеркнуть свою красоту и превратиться в произведение искусства.
Популярная модель журнала Playboy Луана Сандиен из Сан-Паулу, Бразилия, каждый раз придумывает для своих подписчиков новое развлечение. В этот раз она предложила лайфхак, как временно украсить своё тело, не используя сложные техники и огромные средства. Девушка наклеила на свои внушительные формы стразы и металлизированный скотч, которые прикрыли её интимные места и послужили необычным аксессуаром.
Но, по словам девушки, самое интересное было впереди. Достаточно загорев на пляже, модель снимала с себя все украшения и оставалась с красивым и уникальным загаром, который сам по себе уже являлся отличным украшением, пишет Daily Star.
Без купальника я чувствую себя куда свободнее, а новизна этого способа очень бодрит! Так вы сможете превратить своё тело в произведение искусства натуральным образом и нанести отметины на кожу, не делая тату. Просто представьте, как будет выглядеть моё тело, когда я сниму все стразы. Этот способ идеален для первого посещения нудистского пляжа
Видео © Instagram / luanasandien
Такая идея понравилась многим подписчикам Луаны, которые пришли в восторг от внешнего вида кумира. Однако их энтузиазм не разделили врачи из центра по борьбе с раком кожи. На своём сайте работники центра сообщили, что загар часто ошибочно принимают за признак здорового человека. Потемневшая от ультрафиолета кожа обычно означает лишь повреждение клеток.
Нахождение на солнце в лучшем случае приводит к раннему появлению визуальных эффектов старения, а в худшем — к развитию рака кожи. Специалисты советуют пользоваться солнцезащитными средствами и избегать долгого пребывания на солнце.
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