Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Модель Playboy вместо бикини прикрыла голое тело стразами, не подозревая о том, насколько это опасно

Так Луана решила подчеркнуть свою красоту и превратиться в произведение искусства.

3 апреля 2021, 13:00

Фото © Instagram / luanasandien

Популярная модель журнала Playboy Луана Сандиен из Сан-Паулу, Бразилия, каждый раз придумывает для своих подписчиков новое развлечение. В этот раз она предложила лайфхак, как временно украсить своё тело, не используя сложные техники и огромные средства. Девушка наклеила на свои внушительные формы стразы и металлизированный скотч, которые прикрыли её интимные места и послужили необычным аксессуаром.

Фото © Instagram / luanasandien

Фото © Instagram / luanasandien

Но, по словам девушки, самое интересное было впереди. Достаточно загорев на пляже, модель снимала с себя все украшения и оставалась с красивым и уникальным загаром, который сам по себе уже являлся отличным украшением, пишет Daily Star.

Без купальника я чувствую себя куда свободнее, а новизна этого способа очень бодрит! Так вы сможете превратить своё тело в произведение искусства натуральным образом и нанести отметины на кожу, не делая тату. Просто представьте, как будет выглядеть моё тело, когда я сниму все стразы. Этот способ идеален для первого посещения нудистского пляжа

Луана Сандиен

Видео © Instagram / luanasandien

Такая идея понравилась многим подписчикам Луаны, которые пришли в восторг от внешнего вида кумира. Однако их энтузиазм не разделили врачи из центра по борьбе с раком кожи. На своём сайте работники центра сообщили, что загар часто ошибочно принимают за признак здорового человека. Потемневшая от ультрафиолета кожа обычно означает лишь повреждение клеток.

Фото © Instagram / luanasandien

Фото © Instagram / luanasandien

Нахождение на солнце в лучшем случае приводит к раннему появлению визуальных эффектов старения, а в худшем — к развитию рака кожи. Специалисты советуют пользоваться солнцезащитными средствами и избегать долгого пребывания на солнце.

Ирина Шейк выложила старое фото в бикини, от которого 16 лет назад модельный мир буквально замер

Ирина Шейк выложила старое фото в бикини, от которого 16 лет назад модельный мир буквально замер

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Толстушка превратилась в фитоняшку за считаные секунды, и секрет в позе, которую повторит каждый

сегодня в 11:00

Модели возмутили Instagram новым трендом с нарядами, которые оголяют грудь в сантиметре от позора

сегодня в 06:00

У старшего брата лопнуло терпение, и он выставил на продажу младшую сестру, но за приличную сумму

сегодня в 12:00

В Москве найдено тело актрисы из фильма "Двое в пути" Нины Зоткиной, две недели пролежавшее в квартире

сегодня в 13:29

На окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок

сегодня в 13:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1