Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Толстушка превратилась в фитоняшку за считаные секунды, и секрет в позе, которую повторит каждый

Сколько у обычных людей уйдёт времени на то, чтобы похудеть на пару десятков кг? Пара месяцев — минимум. Героине этого материла нужна пара мгновений.

3 апреля 2021, 11:00

Кадры из видео © TikTok / gabbrielaveiga

У каждой девушки есть свои секреты. Похоже, у тикток-блогерши gabbrielaveiga их намного больше, чем обычно. Недавно красотка шокировала соцсеть своими удивительными навыками. На видео она превратилась из толстушки в фитнес-модель. Никакого монтажа — всё дело в особой позе.

Кадры из видео © TikTok / gabbrielaveiga

В начале ролика блогерша стоит в "расслабленной" позе. Руки на столе, плечи опущены, а спина согнута. Как результат — округлый живот, а грудь спрятана. Дальше происходит настоящая магия: все недостатки пропадают сами собой, и для этого девушке нужно было всего лишь вытянуть спину. Оказалось, прямая осанка может не только предупредить боли по всему телу, но и превратить в фитоняшку.

Кадры из видео © TikTok / gabbrielaveiga

Кадры из видео © TikTok / gabbrielaveiga

Когда девушка опубликовала ролик, он мигом стал вирусным. За несколько дней в профиле gabbrielaveiga его посмотрели больше 87 миллионов раз. Судя по комментариям, пользователи соцсети отказываются верить, что Габриэла вообще человек, ведь на такие метаморфозы способны только одни существа.

Что за трансформер

asifig

Способность каждой девушки: утром стройняшка, вечером беременяшка

svtln_tyo

Вот так, девочки, нам лапшу вешают блогеры. "Как я сбросила 10 кг за неделю" 😔

user97233045

Модель сняла одежду и доказала, что секрет соблазнительных фото заключается лишь в паре деталей

Модель сняла одежду и доказала, что секрет соблазнительных фото заключается лишь в паре деталей

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мне не спится": Тиктокер Даня Милохин показал видео, как ездит на "майбахе" за 11 миллионов без прав

вчера в 12:33

Дела не очень: блогера Эдварда Била доставили в суд для избрания меры пресечения за резонансное ДТП

сегодня в 10:59

10 знаменитых актёров, которых уволили во время съёмок, но замена оказалась даже лучше

сегодня в 10:00

Гараничев на финише опередил соперников и выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

сегодня в 11:36

В "Яндексе" и Mail.ru опровергли сообщения о передаче данных пользователей предустановленным софтом

сегодня в 11:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1