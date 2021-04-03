Толстушка превратилась в фитоняшку за считаные секунды, и секрет в позе, которую повторит каждый

У каждой девушки есть свои секреты. Похоже, у тикток-блогерши gabbrielaveiga их намного больше, чем обычно. Недавно красотка шокировала соцсеть своими удивительными навыками. На видео она превратилась из толстушки в фитнес-модель. Никакого монтажа — всё дело в особой позе.

Кадры из видео © TikTok / gabbrielaveiga

В начале ролика блогерша стоит в "расслабленной" позе. Руки на столе, плечи опущены, а спина согнута. Как результат — округлый живот, а грудь спрятана. Дальше происходит настоящая магия: все недостатки пропадают сами собой, и для этого девушке нужно было всего лишь вытянуть спину. Оказалось, прямая осанка может не только предупредить боли по всему телу, но и превратить в фитоняшку.

Кадры из видео © TikTok / gabbrielaveiga

Когда девушка опубликовала ролик, он мигом стал вирусным. За несколько дней в профиле gabbrielaveiga его посмотрели больше 87 миллионов раз. Судя по комментариям, пользователи соцсети отказываются верить, что Габриэла вообще человек, ведь на такие метаморфозы способны только одни существа.

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