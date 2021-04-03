10 знаменитых актёров, которых уволили во время съёмок, но замена оказалась даже лучше

Эти звёзды прошли кастинг, но были уволены, как только начались съёмки. Кто попал в список неудачников и кем их заменили — в материале Bored Panda.

Стюарт Таунсенд / Вигго Мортенсен

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Таунсенда взяли на роль Арагорна в трилогию "Властелин колец", но он продержался всего несколько съёмочных дней. Режиссёр понял, что Стюарт слишком молод для этого образа, и заменил его на Мортенсена.

Сильвестр Сталлоне / Эдди Мёрфи

Фото © "Кинопоиск"

В "Полицейском из Беверли-Хиллз" должен был играть Сталлоне, но он хотел, чтобы его персонаж был больше похож на героя боевиков. Создатели фильма думали иначе и пригласили на эту роль Мёрфи, который создал полюбившийся всем комедийный образ.

Эрик Столц / Майкл Джей Фокс

Фото © "Кинопоиск"

Главный герой трилогии "Назад в будущее" мог выглядеть немного иначе. Майкла Джей Фокса с самого начала приглашали на эту роль, но он был занят. На замену взяли Столца. Когда большую часть сцен с его участием уже отсняли, создатели поняли, что он "слишком драматичен". А тут и Фокс освободился, так что он смог присоединиться к проекту и сделать всё как надо.

Дюгрей Скотт / Хью Джекман

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Можно по-разному относиться к Росомахе из "Людей Икс", но актёра, который его сыграл, знают абсолютно все. А ведь эту роль должен был исполнить Дюгрей Скотт, который в 1999 году как раз набирал обороты. Но другой проект затянулся, и Скотт не успевал к началу съёмок. В итоге Росомахой стал Джекман — и теперь в этом образе трудно себе представить кого-то другого.

Харви Кейтель / Мартин Шин

Фото © "Кинопоиск"

Харви Кейтеля позвали на главную роль в "Апокалипсисе сегодня", потому что Мартин Шин был занят в других съёмках. Но, когда работа над фильмом началась, Фрэнсис Форд Коппола понял, что поставил не на того актёра. Дождавшись Шина, режиссёр всё же сделал картину такой, какой она ему виделась изначально.

Николь Кидман / Джоди Фостер

Фото © "Кинопоиск"

Николь Кидман уже приступила к работе над триллером "Комната страха", когда повредила колено. Ранее она получила аналогичную травму во время съёмок мюзикла "Мулен Руж", поэтому ей пришлось взять паузу на восстановление. Актрису заменила её коллега Джоди Фостер.

Аннетт Бенинг / Мишель Пфайффер

Фото © "Кинопоиск"

Номинантке на "Оскар" Аннетт Бенинг досталась роль Женщины-кошки в фильме про Бэтмена, однако ей пришлось покинуть площадку из-за беременности. Мишель Пфайффер вышла на замену. Это стало неожиданностью для съёмочной группы, и актрисе какое-то время приходилось играть в костюмах Бенинг.

Деннис Хоппер / Эд Харрис

Фото © "Кинопоиск"

"Шоу Трумана" — действительно впечатляющий фильм, и во многом за это нужно благодарить актёров, которые в нём сыграли. Роль продюсера Кристофа изначально предназначалась Деннису Хопперу, но с ним возникли трудности (по слухам, актёр не мог запомнить свои реплики). Роль досталась Эду Харрису, и он прекрасно с ней справился.

Жан-Клод Ван Дамм / Кевин Питер Холл

Фото © "Кинопоиск"

Вряд ли вы когда-нибудь задумывались, кто исполнил роль Хищника в одноимённом фильме. А ведь это мог быть сам Жан-Клод Ван Дамм! Но костюм инопланетянина был настолько тесным, что актёр однажды потерял в нём сознание. Впрочем, истинная причина его ухода из картины до сих пор остаётся загадкой. Ясно одно: Ван Дамма заменил Кевин Питер Холл, но зрители вряд ли заметили подмену.

Джеймс Пьюрфой / Хьюго Уивинг

Фото © "Кинопоиск"

Джеймс Пьюрфой провёл в образе Ви целых шесть недель, прежде чем стало понятно, что у него проблемы с выражением эмоций в маске. Роль отдали Хьюго Уивингу, и, похоже, он справился c задачей.

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