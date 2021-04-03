У старшего брата лопнуло терпение, и он выставил на продажу младшую сестру, но за приличную сумму

Современные проблемы требуют современных решений — именно так, вероятно, подумал парень с ником Zoeavsam, выставляя младшую сестрёнку на продажу. В объявлении парень указал, что товар можно забрать недалеко от Джохора, Малайзия, но стоит учитывать, что он уже был в употреблении. По словам Zoeavsam, сестра очень избалованна и капризна, постоянно устраивает истерики, дерзит и прогуливает школу, пишет World of Buzz.

Фото © Twitter / 𝒅𝒂𝒎

Но у этой мелюзги есть и плюсы — она хорошо рисует и иногда может утешить (с переменным успехом). Такой подарок небес обойдётся любому желающему всего за 15 млн малайзийских ринггитов (около 276 млн рублей). К слову, покупатель должен обладать лишь одним качеством — безграничным терпением. Пользователи "Твиттера" обратили внимание на это объявление и признались, что многие из них хотели бы избавиться так от раздражающего брата или сестры.

Фото © Twitter / 𝖎𝖓𝖙𝖆𝖓

Позже шутники из "Твиттера" выяснили, что Zoeavsam всё-таки удалил объявление. Остаётся только надеяться, что он решил оставить сестру-надоеду, а не уже успешно от неё избавился. А пользовательница Intan обнаружила, что идея пошла в народ — на просторах той же торговой площадки кто-то выложил на продажу своего брата. Правда, цена у парня по всем фронтам проигрывала малышке из первого объявления. За брата просили всего 1,5 малайзийских ринггита (около 27,5 рубля).

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