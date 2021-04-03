"Извиняться не собираюсь": Звезда "Дома-2" раскрыла подробности скандала с таксистом, которого обматерила

Экс-звезда "Дома-2" рассказала Лайфу подробности скандала с таксистом. Видео © LIFE

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алёна Кузнецова, а в прошлом — парень по имени Алексей, рассказала Лайфу, что скандал с таксистом начался после того, как за ней приехал автомобиль экономкласса, а не бизнес, который она вызвала.

"Я отдыхала на турбазе в Сосновом Бору и вызвала такси бизнес-класса, а приехал эконом. Села в машину и возмутилась. Я была под градусом, так вышло, что случился конфликт. Он начал меня выгонять из машины", — сказала девушка Лайфу.

После этого Кузнецова пересела в другое авто, классом повыше, и отправилась по адресу назначения, однако по пути их остановил экипаж ДПС. Звезду отвезли в отдел, где ей выписали административный штраф в размере 500 рублей. При этом Кузнецова хотела написать заявление на водителя такси, но правоохранители его не приняли, заметив, что девушка виновата сама.

"Извиняться ни перед кем я не собираюсь, я ни в чём не виновата. Связываться с таксистом я не планирую", — добавила она.

Тех же, кто в соцсетях ей шлёт угрозы, Кузнецова назвала "колхозными людьми" из небольших городов. Она уточнила, что не обижается на поведение хейтеров и не воспринимает их слова всерьёз.

Ранее Лайф рассказывал, что в Воронеже неадекватная пассажирка ударила таксиста, плюнула в него и сломала ручку автомобиля.

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