Власти Греции сохранили квоту на въезд россиян

Греция продлила до 19 апреля разрешение на въезд до четырёх тысяч человек из РФ в неделю при наличии у путешественников отрицательного результата теста на ковид и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Такое решение греческих властей опубликовано в правительственном вестнике.

Напомним, что с 7 сентября Эллада разрешала въезд 500 россиянам в неделю, с тех пор действие постановления неоднократно продлевалось. Однако 21 марта этого года власти страны увеличили данную квоту до четырёх тысяч человек еженедельно. Новое постановление будет действовать с 5 по 19 апреля.

Отмечается, что россияне могут въезжать в Грецию только воздушным путём через три аэропорта — в Афинах, Салониках и Ираклионе. При себе путешественнику из РФ необходимо иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус методом ПЦР, взятый в течение трёх суток до прибытия на греческую территорию, со справкой на английском языке и указанием всех данных. За день до прибытия гражданам России необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Ранее Лайф рассказывал, что Греция признала сертификат о вакцинации "Спутником V". Туристы, привившиеся отечественным препаратом, смогут не проходить тестирование на коронавирус перед путешествием.

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