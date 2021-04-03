Ярая борьба за еврокубки: "Динамо" разгромило "Уфу" и поднялось на четвёртое место
Четыре безответных гола отправили игроки московской команды в ворота гостей из Уфы.
Фото © Пресс-служба "Динамо"
Московское "Динамо" обыграло "Уфу" со счётом 4:0 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Бело-голубые уверенно и быстро разгромили соперника, а отличились Даниил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко с пенальти.
Отметим, что для Нойштедтера сегодняшний гол стал первым в РПЛ.
Подопечные Сандро Шварца взяли три очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова остаётся в зоне вылета с 14 очками.
РПЛ. 24-й тур
"Динамо" — "Уфа" — 4:0
Голы: Лесовой 10' (1:0), Тюкавин 28' (2:0), Нойштедтер 52' (3:0), Комличенко 61' (4:0, пенальти)
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