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"Думаете, что я держусь за своё место?" Наставник "Краснодара" высказался о возможной отставке

Ранее "Краснодар" проиграл "Ахмату" с разгромным счётом 0:5.

3 апреля 2021, 18:22
<p>Фото © Андрей Шрамко / ТАСС </p>

Фото © Андрей Шрамко / ТАСС

На пресс-конференции главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева спросили о возможной отставке из-за неудовлетворительных результатов. Некоторые СМИ на его место сватают Виктора Гончаренко, который ушёл из ЦСКА. Хотя руководство кубанского клуба заявляло, что об увольнении молодого тренера речи не идёт.

"Я говорил с руководством клуба ещё после матча со "Спартаком". Сказал, что уйду, если так будет лучше для команды. Был готов сделать это в тот же день. Вы все слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой. Это мой город, здесь я вырос как тренер. Мечтаю добыть первые трофеи с клубом и принести новые победы. Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своё место? — сказал Мусаев.

Также он отметил, что будет говорить с президентом клуба, так как понимает, что поражения — это вина тренера.

"Краснодар" был уничтожен "Ахматом" на домашнем стадионе

"Краснодар" был уничтожен "Ахматом" на домашнем стадионе

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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