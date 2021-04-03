"Думаете, что я держусь за своё место?" Наставник "Краснодара" высказался о возможной отставке
Ранее "Краснодар" проиграл "Ахмату" с разгромным счётом 0:5.
Фото © Андрей Шрамко / ТАСС
На пресс-конференции главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева спросили о возможной отставке из-за неудовлетворительных результатов. Некоторые СМИ на его место сватают Виктора Гончаренко, который ушёл из ЦСКА. Хотя руководство кубанского клуба заявляло, что об увольнении молодого тренера речи не идёт.
"Я говорил с руководством клуба ещё после матча со "Спартаком". Сказал, что уйду, если так будет лучше для команды. Был готов сделать это в тот же день. Вы все слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой. Это мой город, здесь я вырос как тренер. Мечтаю добыть первые трофеи с клубом и принести новые победы. Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своё место? — сказал Мусаев.
Также он отметил, что будет говорить с президентом клуба, так как понимает, что поражения — это вина тренера.
Выбор редакции
Ярая борьба за еврокубки: "Динамо" разгромило "Уфу" и поднялось на четвёртое место
Перемен требуют наши фанаты. Ждать ли массовой отставки тренеров в РПЛ?
Кубок Гагарина: "Авангард" нокаутировал "Ак Барс" и повёл в полуфинальной серии
Территория стиля: в Москве открылось новое арт-пространство дизайнеров, художников и ювелиров
"В таком состоянии и детей бы перерезал": Родные рассказали об убийстве жительницы Урала экс-возлюбленным у здания суда
Комментариев: 0