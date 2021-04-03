"Думаете, что я держусь за своё место?" Наставник "Краснодара" высказался о возможной отставке

"Я говорил с руководством клуба ещё после матча со "Спартаком". Сказал, что уйду, если так будет лучше для команды. Был готов сделать это в тот же день. Вы все слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой. Это мой город, здесь я вырос как тренер. Мечтаю добыть первые трофеи с клубом и принести новые победы. Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своё место? — сказал Мусаев.