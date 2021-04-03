Известный рэпер DMX госпитализирован из-за передозировки наркотиков
Врачи не дают положительных прогнозов относительно состояния 50-летнего музыканта.
Фото © instagram.com/DMX
Музыкант Эрл Симмонс, более известный как рэпер DMX, в минувшую пятницу был доставлен в одну из больниц Нью-Йорка из-за передозировки наркотиков. Как пишет TMZ, злоупотребление запрещёнными веществами вызвало у 50-летнего исполнителя сердечный приступ.
По данным портала, сейчас Симмонс находится в крайне тяжёлом состоянии, которое он может не пережить. Медики не дают положительных прогнозов относительно состояния рэпера.
О проблемах DMX с наркотиками известно давно. Так, в 2016 году он был при смерти — музыканта нашли на парковке без сознания. Как выяснилось, тогда он перебрал с запрещёнными веществами. Также в 2019 году Симмонс проходил реабилитацию — как раз после того, как отбыл наказание за уклонение от уплаты налогов.
А ранее Лайф писал, что рэпер Паша Техник угодил за решётку. Это уже второй по счёту срок исполнителя — в 2009 году он был приговорён к пяти годам колонии строгого режима за хранение и распространение наркотиков.
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