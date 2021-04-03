СМИ: В Иордании предотвращена попытка госпереворота

Около 20 человек были арестованы в Иордании по подозрению в причастности к попытке государственного переворота. Среди задержанных оказался и бывший наследный принц страны — Хамза ибн Хусейн, старший сын покойного короля Хусейна и его четвёртой жены, королевы Нур.

Как сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на информацию от высокопоставленного источника в разведке, бывший наследный принц отправлен под домашний арест — стражи порядка полагают, что он был одним из авторов плана по свержению старшего сводного брата, короля Абдаллы II.

Кроме Хамзы ибн Хусейна в заговоре замешаны и вожди ряда племён, а также высокопоставленные офицеры. Известно, что на этом аресты не закончатся — силовики продолжают выявлять участников сговора. При этом уточняется, что среди задержанных также оказались член королевской семьи Шариф Хасан ибн Заид и бывший советник короля Абдаллы II — экс-министр финансов Бассем Авадулла. Как уточняется, аресты были произведены в связи с "угрозой безопасности".

Добавим, что принц Хамза был наследным принцем Иордании четыре года, но в итоге титул был передан старшему сыну действующего монарха.

Напомним, в Мьянме во время очередных протестов, связанных с переворотом в стране, погибло более 100 человек.

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