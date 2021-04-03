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Опубликовано 3 апреля 2021, 22:04

СМИ: В Иордании предотвращена попытка госпереворота

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Под домашний арест отправлен бывший наследный принц.

Около 20 человек были арестованы в Иордании по подозрению в причастности к попытке государственного переворота. Среди задержанных оказался и бывший наследный принц страны — Хамза ибн Хусейн, старший сын покойного короля Хусейна и его четвёртой жены, королевы Нур.

Как сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на информацию от высокопоставленного источника в разведке, бывший наследный принц отправлен под домашний арест — стражи порядка полагают, что он был одним из авторов плана по свержению старшего сводного брата, короля Абдаллы II.

Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью
Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью

Кроме Хамзы ибн Хусейна в заговоре замешаны и вожди ряда племён, а также высокопоставленные офицеры. Известно, что на этом аресты не закончатся — силовики продолжают выявлять участников сговора. При этом уточняется, что среди задержанных также оказались член королевской семьи Шариф Хасан ибн Заид и бывший советник короля Абдаллы II — экс-министр финансов Бассем Авадулла. Как уточняется, аресты были произведены в связи с "угрозой безопасности".

Добавим, что принц Хамза был наследным принцем Иордании четыре года, но в итоге титул был передан старшему сыну действующего монарха.

Напомним, в Мьянме во время очередных протестов, связанных с переворотом в стране, погибло более 100 человек.

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Иван Косицын
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