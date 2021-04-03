"В таком состоянии и детей бы перерезал": Родные рассказали об убийстве жительницы Урала экс-возлюбленным у здания суда

Родные девушки, убитой у здания суда в Первоуральске, поделились с Лайфом воспоминаниями о её жизни. Видео © LIFE

Жителя Первоуральска Вячеслава Попова приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство бывшей возлюбленной — мужчина набросился на неё с ножом прямо возле здания суда. Лайф пообщался с родными и близкими погибшей Полины, которые поделились воспоминаниями о ней и о её жизни с Вячеславом.

Известно, что 27-летняя Полина Драница обвиняла Попова в побоях. Так, когда пара пришла в суд по этому делу, мужчина достал нож и несколько раз ударил им девушку, после чего сбежал. При этом преступник ранил ещё двух человек — судебного пристава и посетителя. От полученных травм Полина умерла ещё до приезда медиков. У неё осталось трое детей.

"Она просто не хотела с ним жить, а он не хотел её отпускать. Из-за этого у них были конфликты постоянные. Но у них ссоры были и до этого. Он и мне говорил, что её убьёт. Он её называл всегда животным, если она не его, значит, она ничья", — рассказала Юлия Жукова, подруга Полины.

Лайф узнал, что Вячеслав и Полина познакомились в 2016 году, спустя время у них родился ребёнок. После этого, как утверждает мать убитой Татьяна Подопригорова, мужчина стал поднимать руку на девушку и угрожал ей расправой. И после очередного такого конфликта Полина решила расстаться с сожителем, который, в свою очередь, якобы начал её преследовать.

"В конце 2019 года Полина купила квартиру, чтобы переехать от Попова подальше. Но у нас город маленький, конечно, он её нашёл. Начал настойчиво добиваться, караулить её у подъезда. Он мог выхватить у неё ключи от квартиры или от машины. Машину два раза ей портил: протыкал колёса, царапал капот, бампер и крышу ножом", — поделилась Татьяна.

По словам женщины, когда правоохранители отказали Полине в возбуждении уголовного дела о побоях со стороны Попова, она обратилась в районную прокуратуру. Заявление у девушки приняли и назначили слушание в мировом суде. Вместе с тем Татьяна отметила, что уже тогда её дочь боялась ехать в суд из-за страха перед неадекватным бывшим возлюбленным. Однако мать успокоила девушку, поскольку была уверена, что в суде с ней ничего плохого точно не произойдёт.

"После следствия оказалось, что он её караулил у дома за углом. Увидел, что она садится в машину, и добежал прямо до судебного участка. А если бы он попал в квартиру, он бы и всех детей перерезал в таком состоянии", — добавила Подопригорова.

Напомним, 18 марта 2020 года в городе Первоуральске прямо возле здания суда мужчина зарезал свою сожительницу, которая проходила потерпевшей по его делу о побоях. Нападавший скрылся, однако позже его задержали в подъезде дома, в котором проживает его мать. Ранее он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью, а вот его жертва была судима дважды: первый раз — за мошенничество, а второй — за побои. Лайф публиковал кадры с места происшествия. Суд приговорил Попова к 17 годам колонии строгого режима.

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