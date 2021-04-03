Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"В таком состоянии и детей бы перерезал": Родные рассказали об убийстве жительницы Урала экс-возлюбленным у здания суда

Мужчина буквально преследовал свою жертву.

3 апреля 2021, 19:08

Скриншот видео © LIFE

Родные девушки, убитой у здания суда в Первоуральске, поделились с Лайфом воспоминаниями о её жизни. Видео © LIFE

Жителя Первоуральска Вячеслава Попова приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство бывшей возлюбленной — мужчина набросился на неё с ножом прямо возле здания суда. Лайф пообщался с родными и близкими погибшей Полины, которые поделились воспоминаниями о ней и о её жизни с Вячеславом.

Известно, что 27-летняя Полина Драница обвиняла Попова в побоях. Так, когда пара пришла в суд по этому делу, мужчина достал нож и несколько раз ударил им девушку, после чего сбежал. При этом преступник ранил ещё двух человек — судебного пристава и посетителя. От полученных травм Полина умерла ещё до приезда медиков. У неё осталось трое детей.

В Екатеринбурге отец зарезал сына-гимнаста на глазах у матери, разозлившись из-за его работы в цирке

В Екатеринбурге отец зарезал сына-гимнаста на глазах у матери, разозлившись из-за его работы в цирке

"Она просто не хотела с ним жить, а он не хотел её отпускать. Из-за этого у них были конфликты постоянные. Но у них ссоры были и до этого. Он и мне говорил, что её убьёт. Он её называл всегда животным, если она не его, значит, она ничья", — рассказала Юлия Жукова, подруга Полины.

Лайф узнал, что Вячеслав и Полина познакомились в 2016 году, спустя время у них родился ребёнок. После этого, как утверждает мать убитой Татьяна Подопригорова, мужчина стал поднимать руку на девушку и угрожал ей расправой. И после очередного такого конфликта Полина решила расстаться с сожителем, который, в свою очередь, якобы начал её преследовать.

Суд арестовал жителя Уфы, жестоко зарезавшего адвоката в центре города

Суд арестовал жителя Уфы, жестоко зарезавшего адвоката в центре города

"В конце 2019 года Полина купила квартиру, чтобы переехать от Попова подальше. Но у нас город маленький, конечно, он её нашёл. Начал настойчиво добиваться, караулить её у подъезда. Он мог выхватить у неё ключи от квартиры или от машины. Машину два раза ей портил: протыкал колёса, царапал капот, бампер и крышу ножом", — поделилась Татьяна.

По словам женщины, когда правоохранители отказали Полине в возбуждении уголовного дела о побоях со стороны Попова, она обратилась в районную прокуратуру. Заявление у девушки приняли и назначили слушание в мировом суде. Вместе с тем Татьяна отметила, что уже тогда её дочь боялась ехать в суд из-за страха перед неадекватным бывшим возлюбленным. Однако мать успокоила девушку, поскольку была уверена, что в суде с ней ничего плохого точно не произойдёт.

Сибиряк зарезал жену после того, как его отпустили из отдела полиции

Сибиряк зарезал жену после того, как его отпустили из отдела полиции

"После следствия оказалось, что он её караулил у дома за углом. Увидел, что она садится в машину, и добежал прямо до судебного участка. А если бы он попал в квартиру, он бы и всех детей перерезал в таком состоянии", — добавила Подопригорова.

Напомним, 18 марта 2020 года в городе Первоуральске прямо возле здания суда мужчина зарезал свою сожительницу, которая проходила потерпевшей по его делу о побоях. Нападавший скрылся, однако позже его задержали в подъезде дома, в котором проживает его мать. Ранее он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью, а вот его жертва была судима дважды: первый раз — за мошенничество, а второй — за побои. Лайф публиковал кадры с места происшествия. Суд приговорил Попова к 17 годам колонии строгого режима.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Урале полицейский выстрелил в мужчину, который гонялся с ножом за 15-летней падчерицей

13 марта, 14:26

Пьющая мать — горе в семье: Лайф узнал о малышке из Ростовской области, которую держали на привязи и морили голодом

сегодня в 17:57

Известный рэпер DMX госпитализирован из-за передозировки наркотиков

сегодня в 18:19

Территория стиля: в Москве открылось новое арт-пространство дизайнеров, художников и ювелиров

сегодня в 19:14

СМИ: В Иордании предотвращена попытка госпереворота

сегодня в 19:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1