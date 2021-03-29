В Екатеринбурге отец зарезал сына-гимнаста на глазах у матери, разозлившись из-за его работы в цирке
Парень жил отдельно, но периодически приезжал к родителям в гости. Его тело нашли в подъезде в ночь на 27 марта.
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В Екатеринбурге конфликт "отцов и детей" оказался неразрешимым и привёл к трагедии. Родитель Андрей К. зарезал 30-летнего сына Павла К. на глазах у матери парня, нанеся ему девять ножевых ранений. Затем мужчина и не подумал вызвать скорую и дал этому поступку жуткое объяснение.
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Андрей К. нанёс сыну девять ударов кухонным ножом. Была пробита трахея, всё случилось в присутствии матери погибшего. Женщина вызвала скорую, но было слишком поздно. Перед задержанием полицейские спросили отца, почему он не вызвал врачей, тот ответил, что "у сына есть свой телефон, пусть он и вызывает". Павел несколько минут истекал кровью у лестницы
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Отношения между отцом и сыном разладились давно. Родителю в том числе не нравилась профессия парня — Павел был гимнастом екатеринбургского цирка. По словам источника в правоохранительных структурах, мужчина часто упрекал сына, называя его занятие несерьёзным, пишет КП.
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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 63-летнего Андрея К. арестовали до 26 мая, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Однако сам подозреваемый якобы заявляет, что не собирался убивать сына и это была самооборона. Расследование продолжается.
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