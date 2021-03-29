В Екатеринбурге отец зарезал сына-гимнаста на глазах у матери, разозлившись из-за его работы в цирке

Андрей К. нанёс сыну девять ударов кухонным ножом. Была пробита трахея, всё случилось в присутствии матери погибшего. Женщина вызвала скорую, но было слишком поздно. Перед задержанием полицейские спросили отца, почему он не вызвал врачей, тот ответил, что "у сына есть свой телефон, пусть он и вызывает". Павел несколько минут истекал кровью у лестницы

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