"Мы не одни": Глава ДНР заявил о росте числа желающих вступиться за Донбасс

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на фоне обострения ситуации в Донбассе в последние дни увеличилось число тех, кто готов поддержать ДНР. По его словам, такие есть и среди российских депутатов.

"Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Госдумы, которые говорят, что просто "сразу рассчитывай, мы будем с тобой". Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни, не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений", — сказал Пушилин в эфире канала "Соловьёв Live" на "Ютубе".

При этом глава ДНР также отметил, что "некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться".

Ранее сообщалось, что на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А перед этим в ЛНР заявили о первом с июля артиллерийском ударе со стороны Украины.

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