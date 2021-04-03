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Категорий: 18

"Мы не одни": Глава ДНР заявил о росте числа желающих вступиться за Донбасс

По словам Дениса Пушилина, обращения поступают даже от российских парламентариев.

3 апреля 2021, 19:33
<p>Фото © ТАСС / Спринчак Валентин</p>

Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на фоне обострения ситуации в Донбассе в последние дни увеличилось число тех, кто готов поддержать ДНР. По его словам, такие есть и среди российских депутатов.

"Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Госдумы, которые говорят, что просто "сразу рассчитывай, мы будем с тобой". Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни, не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений", — сказал Пушилин в эфире канала "Соловьёв Live" на "Ютубе".

При этом глава ДНР также отметил, что "некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться".

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Ранее сообщалось, что на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А перед этим в ЛНР заявили о первом с июля артиллерийском ударе со стороны Украины.

Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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