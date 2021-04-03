Нарушитель против предпринимателя: стали известны личности погибших при столкновении каршеринга и такси
Причиной трагедии стала попытка первого уйти от полиции.
Фото © LIFE
Последствия столкновения автомобилей такси и каршеринга в Москве. Видео © LIFE
При столкновении автомобилей такси и каршеринга в воскресенье, 3 апреля, в Москве погибли 60-летний Андрей С и 35-летний Павел Н. Об этом сообщили источники Лайфа в экстренных службах.
По данным "МК", сидевший за рулём машины каршеринга Павел был лишён водительских прав в январе этого года за отказ от прохождения медосвидетельствования и езду в пьяном виде. Он также оказался должником: по ипотеке осталась задолженность около 200 тысяч рублей. Андрей же был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель для работы в такси.
Напомним, ДТП на улице Орджоникидзе произошло вечером 3 апреля. Видео с кадрами аварии опубликовал Дептранс столицы. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля каршеринга выехал на встречную полосу, пытаясь уйти от полицейских. На высокой скорости он протаранил такси.
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