Нарушитель против предпринимателя: стали известны личности погибших при столкновении каршеринга и такси

При столкновении автомобилей такси и каршеринга в воскресенье, 3 апреля, в Москве погибли 60-летний Андрей С и 35-летний Павел Н. Об этом сообщили источники Лайфа в экстренных службах.

По данным "МК", сидевший за рулём машины каршеринга Павел был лишён водительских прав в январе этого года за отказ от прохождения медосвидетельствования и езду в пьяном виде. Он также оказался должником: по ипотеке осталась задолженность около 200 тысяч рублей. Андрей же был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель для работы в такси.