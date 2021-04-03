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Кравчук поставил ультиматум на переговорах по ситуации в Донбассе

Он пригрозил, что украинская делегация откажется от дискуссии.

3 апреля 2021, 20:00
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/1leonidkravchuk/photos/1757497780964201" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1leonidkravchuk</a></p>

Фото © Facebook / 1leonidkravchuk

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу покинет переговоры, если из политической подгруппы не будет исключена представитель Донецкой Народной Республики Майя Пирогова. Такой ультиматум поставил глава киевской делегации — экс-президент Украины Леонид Кравчук.

"Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять причин, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьётся исключения её из переговорного процесса", — заявил Кравчук в интервью телеканалу "Украина 24".

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Соответственно, такое требование он направил модератору переговоров по Донбассу от ОБСЕ Хайди Грау. Кравчуку пока не известно, примет ли Пирогова участие в следующей встрече.

Ранее Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе. Экс-президент Незалежной выступил за привлечение к переговорам США.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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