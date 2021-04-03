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"У Украины кончились деньги, ей нужно отвлечь внимание": Британцы оценили ситуацию в Донбассе

Своё мнение они высказали на страницах британского таблоида.

3 апреля 2021, 20:30
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-do-doneckoyi-oblasti-3837" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

США и НАТО не стоит усиливать напряжённость на Украине. Такое мнение высказали читатели британского издания Express под статьёй о том, что Россия передислоцировала военную технику для защиты своей границы.

"У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые всё ещё хотят стать русскими", — написал Us nad ME.

Некоторые читатели склоняются к той мысли, что Европейский союз, США и НАТО зря вмешиваются в ситуацию на Украине, она перестала быть независимой и лишь подчиняется им.

"Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединённые Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьёзных проблем", — считает JohnJohney.

Также нашлись и те, кто подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым, а провела там референдум по всем канонам демократии. Вместе с тем они указывают, что именно США, Евросоюз и НАТО разожгли конфликт на Украине.

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"Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по займам в МВФ. Ей нужно отвлечь внимание", — уверен HarryMeneely.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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