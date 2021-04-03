США и НАТО не стоит усиливать напряжённость на Украине. Такое мнение высказали читатели британского издания Express под статьёй о том, что Россия передислоцировала военную технику для защиты своей границы.

"У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые всё ещё хотят стать русскими", — написал Us nad ME.

Некоторые читатели склоняются к той мысли, что Европейский союз, США и НАТО зря вмешиваются в ситуацию на Украине, она перестала быть независимой и лишь подчиняется им.

"Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединённые Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьёзных проблем", — считает JohnJohney.

Также нашлись и те, кто подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым, а провела там референдум по всем канонам демократии. Вместе с тем они указывают, что именно США, Евросоюз и НАТО разожгли конфликт на Украине.

"Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по займам в МВФ. Ей нужно отвлечь внимание", — уверен HarryMeneely.

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