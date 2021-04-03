"У Украины кончились деньги, ей нужно отвлечь внимание": Британцы оценили ситуацию в Донбассе
Своё мнение они высказали на страницах британского таблоида.
Фото © Сайт президента Украины
США и НАТО не стоит усиливать напряжённость на Украине. Такое мнение высказали читатели британского издания Express под статьёй о том, что Россия передислоцировала военную технику для защиты своей границы.
"У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые всё ещё хотят стать русскими", — написал Us nad ME.
Некоторые читатели склоняются к той мысли, что Европейский союз, США и НАТО зря вмешиваются в ситуацию на Украине, она перестала быть независимой и лишь подчиняется им.
"Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединённые Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьёзных проблем", — считает JohnJohney.
Также нашлись и те, кто подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым, а провела там референдум по всем канонам демократии. Вместе с тем они указывают, что именно США, Евросоюз и НАТО разожгли конфликт на Украине.
"Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по займам в МВФ. Ей нужно отвлечь внимание", — уверен HarryMeneely.
Ранее жители Британии обратили внимание на контраст между новостями про лидеров России и США: пока Путин укрепляет здоровье в тайге, Байден "обеими руками держится за поручень жизни". Это была отсылка к новостям про странные заявления президента Штатов и его беспричинные падения на лестнице борта номер один.
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