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Участник операции рассказал, сколько длился штурм дома мытищинского стрелка

Силовики не стали "выкуривать" его, потому что газ мог пойти по посёлку.

3 апреля 2021, 21:04
<p>Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ</p>

Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

Штурм дома в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах, где забаррикадировался и устроил стрельбу 61-летний Владимир Барданов, продолжался около получаса. Остальное время силовики ждали, пока сгорят боеприпасы. Об этом сообщил участвовавший в спецоперации заместитель командира спецотряда "Рысь" Росгвардии.

"Могу сказать, что сам штурм продолжался минут 30. Всё остальное время мы ждали, пока прогорят боеприпасы, которые он хранил", — сказал спецназовец в "Ютубе" в эфире канала "Соловьёв Live".

Родственники мытищинского стрелка могут стать фигурантами дела о незаконном хранении оружия

Родственники мытищинского стрелка могут стать фигурантами дела о незаконном хранении оружия

Он объяснил, что СОБР решил не использовать газ, поскольку тот мог распространиться по всему посёлку. До последнего момента предпринимались попытки сохранить жизнь стрелку.

Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний Барданов открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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