Участник операции рассказал, сколько длился штурм дома мытищинского стрелка

Штурм дома в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах, где забаррикадировался и устроил стрельбу 61-летний Владимир Барданов, продолжался около получаса. Остальное время силовики ждали, пока сгорят боеприпасы. Об этом сообщил участвовавший в спецоперации заместитель командира спецотряда "Рысь" Росгвардии.

"Могу сказать, что сам штурм продолжался минут 30. Всё остальное время мы ждали, пока прогорят боеприпасы, которые он хранил", — сказал спецназовец в "Ютубе" в эфире канала "Соловьёв Live".

Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний Барданов открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.