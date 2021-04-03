Marvel выпустила новый трейлер "Чёрной вдовы"
Ожидается, что премьера фильма состоится в июле.
Студия Marvel показала зрителям финальный трейлер супергеройской кинокартины "Чёрная вдова", где главную роль исполнит Скарлетт Йохансон. Ролик появился на ютуб-канале Marvel Entertainment.
Известно, что действия киноленты происходят между событиями в картинах "Первый мститель. Противостояние" и "Мстители. Война бесконечности". Датой выхода нового фильма обозначено 9 июля.
В актёрский состав фантастического боевика также вошли Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Уильям Херт и другие. Режиссёром стал Кейт Шортланд.
В начале года Уиллем Дефо был замечен на съёмках сиквела кинокартины "Человек-паук". Какую роль знаменитости отвели во франшизе на этот раз, пока не понятно. Возможно, это вновь будет Зелёный Гоблин.
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