Германия и Франция выступили с заявлением по Донбассу
Париж и Берлин выступают за продление мандата миссии ОБСЕ.
Фото © ТАСС / Виктор Драчев
ФРГ и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Согласно совместному заявлению МИД этих стран, они призывают стороны немедленно прекратить эскалацию конфликта.
"Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года. Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию", — говорится в заявлении.
Страны подчеркнули, что в качестве посредников в "нормандском формате" Германия и Франция стремятся к реализации Минских договорённостей в полном объёме. В этом контексте Германия и Франция также заявили, что приветствуют продление мандата Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине (СММ) и призывают к снятию ограничений на свободу передвижения наблюдателей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о пугающей действительности на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Он обратил внимание на возросшее количество обстрелов.
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