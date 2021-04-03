В Нижнем Новгороде полыхают ангары с макулатурой — видео
О погибших и пострадавших пока не сообщается.
В Нижнем Новгороде загорелись ангары с макулатурой. Видео © LIFE
В Нижнем Новгороде вспыхнули ангары с макулатурой. Как сообщают в ГУ МЧС РФ по области, пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров, но уже локализовано.
Согласно информации спасательного ведомства, пострадавших и погибших при возгорании нет.
А в Благовещенске ранее загорелось здание кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику. Медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Как стало известно позднее, медиков представят к награде. Вместе с тем здание кардиоцентра законсервируют, поскольку оно является историческим, а потом проведут реконструкцию.
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