Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Эмоции в сторону": Серов рассказал о встрече с бросившим его отцом

Они увидели друг друга, когда певец уже добился популярности и собирал целые стадионы.

3 апреля 2021, 21:26
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Российский певец Александр Серов поделился воспоминаниями о первой и единственной встрече с бросившим его в детстве отцом. Родитель покинул семью практически сразу после рождения Александра, но исправно высылал алименты.

По словам Серова, встреча произошла на пике популярности певца, в Одессе. Тогда исполнитель собрал целый стадион зрителей, после чего артисту сообщили, что за кулисами его ожидает человек, очень похожий на него.

"Отец с Запорожья приехал, я узнал его сразу. Эмоции свои я сразу убрал в сторону", — поделился воспоминаниями артист в эфире передачи "Привет, Андрей!".

Несмотря на ранний уход отца из семьи, Серов всё же принял решение отблагодарить его и дал ему десять тысяч рублей. По тем временам за шесть тысяч рублей можно было приобрести "Жигули". Отец долго отнекивался, но всё же принял денежную сумму.

Александр Серов получил пулевое ранение в подмосковном кафе

Александр Серов получил пулевое ранение в подмосковном кафе

Ранее Лайф писал, что бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась со своими читателями в "Инстаграме" рассказом о родителях. Она показала снимок с матерью и отцом. Последний находится в инвалидном кресле.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Даже усталость идёт": Поклонники засыпали похудевшего Серова комплиментами

23 марта, 15:08

"Последний секс был в 2003 году": Маша Малиновская откровенно рассказала об одиночестве

сегодня в 13:16

"Извиняться не собираюсь": Звезда "Дома-2" раскрыла подробности скандала с таксистом, которого обматерила

сегодня в 18:40

Христиане 4 апреля отмечают Пасху по григорианскому календарю

сегодня в 22:31

"Клоун": Дацик призвал Емельяненко "ответить за базар" на ринге

сегодня в 22:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1