"Эмоции в сторону": Серов рассказал о встрече с бросившим его отцом
Они увидели друг друга, когда певец уже добился популярности и собирал целые стадионы.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Российский певец Александр Серов поделился воспоминаниями о первой и единственной встрече с бросившим его в детстве отцом. Родитель покинул семью практически сразу после рождения Александра, но исправно высылал алименты.
По словам Серова, встреча произошла на пике популярности певца, в Одессе. Тогда исполнитель собрал целый стадион зрителей, после чего артисту сообщили, что за кулисами его ожидает человек, очень похожий на него.
"Отец с Запорожья приехал, я узнал его сразу. Эмоции свои я сразу убрал в сторону", — поделился воспоминаниями артист в эфире передачи "Привет, Андрей!".
Несмотря на ранний уход отца из семьи, Серов всё же принял решение отблагодарить его и дал ему десять тысяч рублей. По тем временам за шесть тысяч рублей можно было приобрести "Жигули". Отец долго отнекивался, но всё же принял денежную сумму.
Ранее Лайф писал, что бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась со своими читателями в "Инстаграме" рассказом о родителях. Она показала снимок с матерью и отцом. Последний находится в инвалидном кресле.
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