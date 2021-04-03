Скончался актёр Артём Тынкасов

В возрасте 50 лет скончался актёр театра и кино Артём Тынкасов. Об этом сообщил в "Фейсбуке" директор московского театра "Гоголь-центр" Алексей Кабешев.

"Умер Артём Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Всё, не могу ничего писать", — написал Кабешев, сопроводив пост снимком молодого Тынкасова с мороженым.

Артём Тынкасов родился в 1970 году. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего сразу был зачислен в труппу театра "Содружество актёров Таганки". На его счету более десяти кинофильмов, особо он запомнился ролью в ленте "Не покидай..." (1989).

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