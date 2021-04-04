Грязный номер не спасёт от штрафа: эксперт раскрыл секрет работы камер-фиксаторов

Современные системы фотовидеофиксации "видят" гораздо лучше, чем человеческий глаз, и способны распознавать номерные знаки, даже если они частично или полностью покрыты грязью. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око" Эльдар Тузмухаметов.

"С распознаванием частично загрязнённых номеров в системах фотовидеофиксации справляется нейросеть. Она способна распознавать модель и марку автомобиля и сопоставлять полученные данные об автомобиле с базой данных всех зарегистрированных транспортных средств. На основании этой информации можно определить номерной знак автомобиля, даже если один или несколько символов на нём не видны", — рассказал Тузмухамедов радио Sputnik.

Он уточнил, что даже если не получится распознать номер, то штраф всё равно придётся заплатить, но уже за сам грязный номер. Водителя могут остановить на ближайшем посту и выпишут штраф от 500 до 5000 рублей. Максимальное наказание предусмотрено за умышленное загрязнение.

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