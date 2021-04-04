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Россиянам объяснили, как защитить сбережения от скачка курсов валют

Валютный портфель не следует формировать из последних сбережений, считает финансист.

4 апреля 2021, 00:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Инвестиции в валюту в последнее время стали популярны у россиян, но из-за непредсказуемости курсов можно не только заработать, но и потерять. Главное правило здесь — в формировании полноценного валютного портфеля. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"Для этого есть инструменты: безналичные операции, позволяющие не бегать в банк для обмена российских рублей на иностранные денежные знаки. Есть достаточно стабильные валюты, например швейцарский франк, популярный именно из-за отсутствия высокой волатильности цены", — приводит слова финансиста агентство "Прайм".

Финансист объяснил, когда инвестор рискует потерять всё

Финансист объяснил, когда инвестор рискует потерять всё

Ферапонтов заметил, что валютный портфель не следует формировать из последних сбережений, так как в таком случае можно понести убытки при обмене в случае необходимости часть денег потратить. А вот долгосрочное инвестирование достаточно выгодно. Именно вложения на долгий срок хорошо застрахованы от краткосрочных колебаний курсов валют и последствий экономических и политических новостей.

"Никогда нельзя вкладывать в волатильный инструмент последние деньги, а также формировать исключительно бивалютные портфели. Стоит рассмотреть возможность вложения, например, в тройки: рубль – доллар – швейцарский франк или рубль – евро – китайский юань", — рекомендует специалист.

Ранее инвестор рассказал гражданам, какие активы могут принести тысячи процентов прибыли.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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