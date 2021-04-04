Россиянам объяснили, как защитить сбережения от скачка курсов валют

Инвестиции в валюту в последнее время стали популярны у россиян, но из-за непредсказуемости курсов можно не только заработать, но и потерять. Главное правило здесь — в формировании полноценного валютного портфеля. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"Для этого есть инструменты: безналичные операции, позволяющие не бегать в банк для обмена российских рублей на иностранные денежные знаки. Есть достаточно стабильные валюты, например швейцарский франк, популярный именно из-за отсутствия высокой волатильности цены", — приводит слова финансиста агентство "Прайм".

Ферапонтов заметил, что валютный портфель не следует формировать из последних сбережений, так как в таком случае можно понести убытки при обмене в случае необходимости часть денег потратить. А вот долгосрочное инвестирование достаточно выгодно. Именно вложения на долгий срок хорошо застрахованы от краткосрочных колебаний курсов валют и последствий экономических и политических новостей.

"Никогда нельзя вкладывать в волатильный инструмент последние деньги, а также формировать исключительно бивалютные портфели. Стоит рассмотреть возможность вложения, например, в тройки: рубль – доллар – швейцарский франк или рубль – евро – китайский юань", — рекомендует специалист.

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