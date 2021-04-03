Целый город оказался на грани эвакуации из-за миллиардов литров токсичной воды

Крупному городу Тампа в американском штате Флорида грозит эвакуация. Всему виной токсичная вода. Как пишет ABC Action News, она осталась после прекращения работы фосфатного рудника Пайни-Пойнт в 2001 году.

"Мы пытались решить проблему в течение 10–20 лет, и ничего не произошло", — говорит государственный представитель Уилл Робинсон.

После закрытия рудника на территории города осталось более трёх с половиной миллиардов литров токсичной воды. Одна из опасностей её хранения — риск заражения водоёмов.

Сейчас власти планируют переместить токсичную воду в скважину на глубину около 914 метров, план ожидает утверждения и финансирования со стороны государства.

Ранее Лайф также рассказывал о серьёзной экологической ситуации в одном российском городе. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение по Усолью-Сибирскому. По сообщениям СМИ, допустимая концентрация ртути на заводе "Усольехимпром" превышена в 34 тысячи раз. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства масштабного загрязнения и ответственных за него.

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