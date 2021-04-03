Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Целый город оказался на грани эвакуации из-за миллиардов литров токсичной воды

Чтобы она не отравила округу, предлагается закачать её в километровую скважину.

3 апреля 2021, 23:20
<p>Фото © abcactionnews.com</p>

Фото © abcactionnews.com

Крупному городу Тампа в американском штате Флорида грозит эвакуация. Всему виной токсичная вода. Как пишет ABC Action News, она осталась после прекращения работы фосфатного рудника Пайни-Пойнт в 2001 году.

"Мы пытались решить проблему в течение 10–20 лет, и ничего не произошло", — говорит государственный представитель Уилл Робинсон.

После закрытия рудника на территории города осталось более трёх с половиной миллиардов литров токсичной воды. Одна из опасностей её хранения — риск заражения водоёмов.

Сейчас власти планируют переместить токсичную воду в скважину на глубину около 914 метров, план ожидает утверждения и финансирования со стороны государства.

"Норникель" выплатил все 146 млрд рублей компенсации за ЧП в Норильске

"Норникель" выплатил все 146 млрд рублей компенсации за ЧП в Норильске

Ранее Лайф также рассказывал о серьёзной экологической ситуации в одном российском городе. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение по Усолью-Сибирскому. По сообщениям СМИ, допустимая концентрация ртути на заводе "Усольехимпром" превышена в 34 тысячи раз. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства масштабного загрязнения и ответственных за него.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1