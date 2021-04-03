В России выставили на продажу новые ЗИЛы без пробега

В Майкопе обнаружена стоянка грузовиков ЗИЛ без пробега. Снимки автомобилей опубликовал телеграм-канал Retrobus. Автомобили редкой модификации. Это трёхосные десятитонники 133Г4 (6x4). Более двух десятков этих автомобилей выставлены на продажу по 400 000 рублей за единицу, что сопоставимо с ценой подержанной легковушки.

Как сообщает портал "Тарантас-ньюс", связавшийся с владельцем, вся партия из 22 автомобилей не имеет ПТС. Грузовики оснащены турбодизелями ЗИЛ-645 (8,75 литра, 185 л.с.). Автомобили новые, без пробега, но на такие моторы давно нет запчастей.

Как отмечается, ЗИЛы списаны со складов Росрезерва, где они хранились в законсервированном виде почти 30 лет. Именно этим объясняется отсутствие ПТС — Росрезерв и Минобороны по закону не имеют права списывать технику с паспортами, только для утилизации.

Точно такие же грузовики ЗИЛ-133Г4, тоже без пробега, предлагаются к покупке и в других регионах — в Новосибирской и Саратовской областях, Республике Алтай.

Ранее в Екатеринбурге в продаже появился советский автомобиль ЗИЛ-41045 стоимостью 37 миллионов рублей.

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