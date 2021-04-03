"Клоун": Дацик призвал Емельяненко "ответить за базар" на ринге
Это уже не первая попытка националиста вызвать на бой российского бойца.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Вячеслав Дацик, известный также как Рыжий Тарзан, призвал российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко "ответить за базар" и выйти с ним на поединок. Дацик считает, что Александр позорит фамилию Емельяненко.
"Выходи на бой, отвечай за свой базар! Клоун. Хватит гаситься... Тем более если ты кричишь, что я мешок. Ну иди и стегани этот мешок, рубани его. Главное, чтобы этот мешок на тебя не упал и не придавил", — заявил Дацик на ютуб-канале True Gym MMA.
По словам Рыжего Тарзана, он готов заплатить Емельяненко пять миллионов рублей, если тот победит.
Напомним, конфликт между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко длится с 2010 года, после того как спортсмен оскорбил скрывавшегося на тот момент в другой стране националиста и заявил о готовности выйти с ним на ринг. После того как Дацик вышел из тюрьмы, он провёл бой с камерунцем Тайсоном Джионом, отправив его в нокаут, после чего вызвал на бой Емельяненко. Однако боец в ответ заявил, что никакого поединка не будет. Он считает, что такая битва никому не будет интересна.
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