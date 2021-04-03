Спустя 50 лет снова в огне: кто затмил Тутберидзе и Плющенко

Когда речь заходит о тренерах по фигурному катанию, мы чаще всего вспоминаем Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Первую — из-за её невероятной академии чемпионок, второго — из-за его больших амбиций. Но так случилось, что триумфатором чемпионата мира в Стокгольме стал совершенно другой дуэт. Наибольшее количество учеников на мировое первенство отправил Алексей Мишин, а медалей больше всех выиграли подопечные Тамары Москвиной. И это весьма символично, ведь заслуженные тренеры, которым на двоих сейчас почти 160 лет, в своё время вместе выходили на лёд! Вот этот легендарный дуэт на чемпионате мира 1969 года, где Москвина и Мишин взяли серебро в парном катании.

Москвина и Мишин на ЧМ-1969. Фото © Фотохроника ТАСС / Виктор Шандрин

52 года спустя они снова на коне! Хотя они уже добились гигантских успехов в фигурном катании. Однако на чемпионат мира в Стокгольм именно Алексей Мишин привёз самую внушительную делегацию — аж трёх спортсменов. Михаил Коляда и Евгений Семененко своими выступлениями с боем отвоевали для России третью квоту на Олимпиаду. Да, её ещё нужно подтвердить, но сам факт того, что дебютант Семененко, в которого мало кто верил, справился со своей задачей, уже заслуживает гигантского уважения. Швеция снова вспомнила про величие "бандитского Петербурга" и питерской школы фигурного катания.

А про Лизу Туктамышеву даже и говорить не надо, об этом знают, кажется, все. Спустя шесть лет не просто вернуться на чемпионат мира, а взять там серебро — для современного фигурного катания это мощнейшее событие. Знак и надежда для всех юных спортсменок, что жизнь в спорте не заканчивается после пары-тройки сезонов.

— Елизавета Туктамышева является статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст. Лиза точно так же держит факел, который освещает слова: "Девочки, работайте — и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь! Перешагните свой сложный период в жизни, и никто вам на мировой пьедестал путь не заказал", — радовался победе своей спортсменки Алексей Мишин.

Конечно, Лиза и сама по себе великий борец, но серьёзная часть её успехов — это работа Алексея Мишина, который откопал её 15 лет назад на турнире в Белгороде и с тех пор ежедневно вкладывает в неё всю душу. Мишин ведь не зря профессор: на чемпионате мира в Стокгольме он преподал очередной урок и своему бывшему ученику Евгению Плющенко, и всему миру в целом. Пока Александра Трусова штамповала четверные прыжки на тренировках, Мишин просто увёл свою ученицу со льда, когда должен быть начаться прогон её программы. В итоге ученица Плющенко развалилась во время самого турнира, а Лиза, наоборот, показала свой максимум и в итоге опередила соперницу с более сложным контентом. Браво, профессор!

Выступление учеников Тамары Москвиной в Стокгольме оказалось ещё более продуктивным: золото и бронза в парном катании. Причём чемпионом стала не та пара, на которую больше ставили. Но вот сама Тамара Николаевна не сомневалась ни в одном из своих дуэтов. Иначе не пошла бы на неслыханную для себя дерзость — поставить номер на песню We are the champions группы Queen, да ещё и с вокалом Фредди Меркьюри, где прямым текстом проговариваются чемпионские амбиции.

Когда у тебя есть больше одной сильной боевой единицы в команде, это неизменно ведёт к соперничеству, которое иногда имеет неожиданные последствия. Так было с Ягудиным и Плющенко, Загитовой и Медведевой, Трусовой, Щербаковой и Косторной. Та же история теперь назревает в группе Москвиной, ведь Бойкова и Козловский не смогли принять поражение достойно.

И пока все вокруг осуждали Александру Бойкову за дерзкие слова в адрес своего тренера, сама Тамара Москвина сделала вид, что ничего такого не было. Попросту не стала выносить сор из избы — решение мудрого тренера.

— После соревнований Александра и Дмитрий поздравили меня и Артура Минчука с победой фигуристов из нашей группы. Это абсолютно нормальный момент. Почему нельзя поздравить тренеров с успехом коллег по группе? Комментарии, которые последовали, даже обсуждать не хочу. Будучи непосредственной участницей событий, не вижу повода для дискуссий, — заявила Москвина.

И вот что получается: у начинающего тренера Плющенко бронза на чемпионате мира, а у его ментора Мишина — серебро. У лучшего тренера мира Тутберидзе золото чемпионата мира, а у Москвиной — золото и бронза. Есть ещё какие-то вопросы о величайшем ледовом дуэте?

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