Спустя 50 лет снова в огне: кто затмил Тутберидзе и Плющенко

Выступление учеников Тамары Москвиной в Стокгольме оказалось ещё более продуктивным: золото и бронза в парном катании. Причём чемпионом стала не та пара, на которую больше ставили. Но вот сама Тамара Николаевна не сомневалась ни в одном из своих дуэтов. Иначе не пошла бы на неслыханную для себя дерзость — поставить номер на песню We are the champions группы Queen, да ещё и с вокалом Фредди Меркьюри, где прямым текстом проговариваются чемпионские амбиции.