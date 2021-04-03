Христиане 4 апреля отмечают Пасху по григорианскому календарю

Христианские конфессии, которые пользуются григорианским календарём, празднуют 4 апреля Пасху. В основном речь идёт о католиках и протестантах. Праздничные богослужения в храмах пройдут при соблюдении ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Канцлер курии католической Архиепархии Божией Матери с центром в Москве священник Игорь Ковалевский сообщил, что столичные храмы в праздник будут открыты для прихожан.

"Некоторые обряды во время служб могут опускаться или меняться, однако это не помешает прихожанам посещать храмы и участвовать в богослужениях", — отметил Ковалевский в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул генсекретарь Конференции католических епископов РФ священник Штефан Липке, в других регионах страны прихожанам также будет разрешено принимать участие в праздничных мессах при соблюдении мер безопасности. При этом ход служб изменится, чтобы риск заражения ковидом свести к минимуму.

"Служим литургии почаще, чтобы народу скопилось поменьше. Некоторые торжественные моменты, из-за которых обычно богослужения становятся длиннее и народ пересекается, опускаем", — сказал Липке.

Канцлер Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) пастор Виктор Вебер рассказал, что все пасхальные богослужения будут проводиться с учётом необходимых мер предосторожности, духовенству в субъектах страны были даны распоряжения действовать в соответствии с решениями местных властей.

Православная Пасха же будет отмечаться 2 мая. Ранее в РЦП прокомментировали предложение объединить церковные календари, чтобы все христиане отмечали этот праздник в один день.

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