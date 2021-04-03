Пушков назвал песню Манижи для Евровидения барахлом

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал новую песню певицы Манижи Сангин (Manizha) для Евровидения барахлом. Это мнение он высказал в своём телеграм-канале. Комментарий Пушков оставил по поводу новости о мальчике из Москвы Ярославе Якубчуке, который смог дойти до финала не в российском, а в британском телешоу.

"Печально всё это. Как и песня Манижи — барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят вовсю. Массовая культура тоже может быть разной. Нам же раз за разом подсовывают, а затем навязывают симулякры", — написал сенатор.

Ранее Лайф писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский также возмутился выбором певицы Манижи и песни Russian woman для представления России на Евровидении в 2021 году. По его словам, такая композиция "не нужна".

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