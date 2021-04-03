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Аршавин сравнил ситуацию в "Краснодаре" со старой разваленной телегой

По его мнению, легионеры команды не всегда показывают высокий уровень на поле.

3 апреля 2021, 23:22
<p>Фото © ТАСС / Бухарев Олег</p>

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился своим мнением о текущих результатах клуба "Краснодар". По его оценке, ситуация в команде похожа на "старую разваленную деревянную телегу".

"Всё вроде красиво строилось — и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

"Думаете, что я держусь за своё место?" Наставник "Краснодара" высказался о возможной отставке

"Думаете, что я держусь за своё место?" Наставник "Краснодара" высказался о возможной отставке

По его мнению, на результаты клуба повлияла непонятная ситуация с вратарём в начале весенней части сезона.

"Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без неё результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам", — подчеркнул Аршавин.

Напомним, накануне "Краснодар" крупно проиграл в домашнем матче грозненскому "Ахмату" (0:5). После этого главный тренер команды Мурад Мусаев сообщил, что уходит в отставку.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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