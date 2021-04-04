Российская сборная по кёрлингу одержала третью подряд победу на чемпионате мира

Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Китая в третьем матче предварительного раунда чемпионата мира. Россияне одолели соперников со счётом 10:6. Мировое первенство проходит в эти дни в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. В первом матче ЧМ наша сборная была сильнее команды из Нидерландов — 8:5, а во втором россияне выиграли у Южной Кореи (9:3). Следующую встречу спортсмены из РФ проведут в воскресенье, 4 апреля, против представителей Швеции.

Отметим, что в рамках предварительного этапа 14 команд чемпионата мира проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные напрямую выйдут в полуфинал, а ещё четыре сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Финал первенства намечен на 11 апреля.

Добавим, что сборная России из-за санкций WADA выступает на турнире как команда Федерации кёрлинга РФ (Russian Curling Federation, RCF). В случае победы нашей сборной гимн России исполняться также не будет.

Ранее сообщалось, что команда лыжника Александра Большунова выиграла эстафету на чемпионате России.

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