"Охватывает и Россию": Учёные предупредили о новой угрозе человечеству

На Земле из-за резких изменений климата начали падать темпы производства продовольствия. В ООН предупреждают, что голод может охватывать всё новые регионы. По данным Bloomberg, погодные изменения уже привели к потере около 21% роста сельскохозяйственного производства с 1960-х годов.

Как отметили эксперты в интервью изданию "Газета.ru", это касается и России. По данным Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, к 2040 году в стране снижение урожайности от климатических факторов в среднем может превысить 20%.

Так, директор программы WWF России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин указал на то, что засух в Нижнем Поволжье стало больше. Недавно Росгидромет предупредил о развитии неблагоприятных тенденций: повышении температуры, сокращении осадков на юге европейской части России.

"То есть эти негативные тенденции охватывают и Россию, хотя, конечно, в гораздо большей степени это затрагивает Азию и Африку", — сказал Кокорин.

Георгий Сафонов из НИУ ВШЭ отметил, что уже сейчас нужно разрабатывать стратегии и механизмы адаптации сельского хозяйства. А по мнению Полины Каркиной из Greenpeace, одной адаптации недостаточно: нужно сконцентрироваться на экстренных мерах по снижению выбросов парниковых газов.

"Без этого негативные воздействия изменения климата будут нарастать вплоть до того, что к ним будет уже невозможно адаптироваться", — считает Каркина.

Ранее также заявлялось, что Россия обогнала соседние страны по темпам глобального потепления, наша страна из-за своего местоположения значительно опережает другие.

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