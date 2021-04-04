В Киеве заявили, что Зеленский "получил выговор" от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого разговора с лидером США Джо Байденом получил от него выговор. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

"Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден, — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется", — сказал Погребинский в эфире телеканала "Первый независимый".

По его мнению, на Украине катастрофическая ситуация с коронавирусом, а президент ничего не делает для её исправления. Политолог призвал власти страны расставить приоритеты: заняться борьбой с CoViD-19 и урегулированием ситуации в Донбассе, а не искать, чем бы понравиться американскому посольству.

Как сообщал Лайф, первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялся 2 апреля. Президенты пообщались около 50 минут. В первую очередь они говорили о якобы имеющем место "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины. Лидер США заверил в поддержке проводимых на Украине реформ.

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