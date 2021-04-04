Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Киеве заявили, что Зеленский "получил выговор" от Байдена

Политолог призвал главу государства заняться борьбой с CoViD-19 и урегулированием ситуации в Донбассе.

4 апреля 2021, 04:46
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого разговора с лидером США Джо Байденом получил от него выговор. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

"Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден, — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется", — сказал Погребинский в эфире телеканала "Первый независимый".

По его мнению, на Украине катастрофическая ситуация с коронавирусом, а президент ничего не делает для её исправления. Политолог призвал власти страны расставить приоритеты: заняться борьбой с CoViD-19 и урегулированием ситуации в Донбассе, а не искать, чем бы понравиться американскому посольству.

На Украине начали подготовку встречи Зеленского с Байденом

На Украине начали подготовку встречи Зеленского с Байденом

Как сообщал Лайф, первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялся 2 апреля. Президенты пообщались около 50 минут. В первую очередь они говорили о якобы имеющем место "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины. Лидер США заверил в поддержке проводимых на Украине реформ.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Украине начали подготовку встречи Зеленского с Байденом

сегодня в 03:19

"У Украины кончились деньги, ей нужно отвлечь внимание": Британцы оценили ситуацию в Донбассе

вчера в 20:30

Румынский футбольный клуб лишился тренера после неудачной первоапрельской шутки

сегодня в 05:33

Стали известны самые популярные среди россиян объекты коллекционирования

сегодня в 06:05

15 фото с настолько неумелым фотошопом, что над этими беднягами остаётся только смеяться

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1