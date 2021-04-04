Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Сахалине берег оказался усыпан сельдью, её собирают голыми руками — видео

Учёные говорят, что причина совсем не в каких-либо аномалиях.

4 апреля 2021, 04:31

На Сахалине берег оказался усыпан сельдью, её собирают голыми руками. Видео © Соцсети

На Сахалине в Холмском районе у сёл Симаково, Яблочное и Антоново берег моря оказался буквально усыпан селёдкой. Местные жители выходят, чтобы набрать рыбы, это можно сделать голыми руками.

Сахалинцы делятся видео с этого берега в соцсетях, отмечая, что подобное происходит каждый год. В разговоре с РИА "Сахалин-Курилы" ихтиолог Наталья Володькина пояснила, что выброс рыбы на берег не связан с какими-либо аномалиями.

"Скорее всего, большие концентрации [рыбы], и поэтому волной их выбрасывает — на радость местным жителям. Это никакая не аномалия", — отметила Вольдькина.

Очевидное — невероятное: на Сахалине рыба стала причиной затора на дороге — видео

Очевидное — невероятное: на Сахалине рыба стала причиной затора на дороге — видео

Она считает, что для популяции сельди это некритично, так как большая часть рыбы выживает. Погибает же на берегу та, что близко к нему подходит, — её просто выбрасывает волной.

Ранее Лайф рассказывал про российскую чиновницу, которая похвасталась рыбалкой во время изоляции.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В СахГУ ввели режим ЧС после гибели двух студентов от удара током в душевой

30 марта, 03:06

Дефицита не будет: Росрыболовство опровергло слухи о сокращении добычи самой дешёвой рыбы в стране

18 марта, 07:43

В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт — видео

сегодня в 02:09

Фитнес-тренер рассказал, как полюбить бег и сравнил его с сексом

сегодня в 04:36

В России футболист забил чудо-гол со своей половины поля — видео

сегодня в 04:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1