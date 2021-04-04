На Сахалине берег оказался усыпан сельдью, её собирают голыми руками — видео
Учёные говорят, что причина совсем не в каких-либо аномалиях.
На Сахалине берег оказался усыпан сельдью, её собирают голыми руками. Видео © Соцсети
На Сахалине в Холмском районе у сёл Симаково, Яблочное и Антоново берег моря оказался буквально усыпан селёдкой. Местные жители выходят, чтобы набрать рыбы, это можно сделать голыми руками.
Сахалинцы делятся видео с этого берега в соцсетях, отмечая, что подобное происходит каждый год. В разговоре с РИА "Сахалин-Курилы" ихтиолог Наталья Володькина пояснила, что выброс рыбы на берег не связан с какими-либо аномалиями.
"Скорее всего, большие концентрации [рыбы], и поэтому волной их выбрасывает — на радость местным жителям. Это никакая не аномалия", — отметила Вольдькина.
Она считает, что для популяции сельди это некритично, так как большая часть рыбы выживает. Погибает же на берегу та, что близко к нему подходит, — её просто выбрасывает волной.
Ранее Лайф рассказывал про российскую чиновницу, которая похвасталась рыбалкой во время изоляции.
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