Россиянам посоветовали разделить сбережения на две части

"Финансовую подушку безопасности" лучше всего хранить в российских рублях. Такое мнение высказала финансист Анастасия Тарасова. Размер этой подушки должен составлять от трёх до шести ежемесячных бюджетов.

"Подушка безопасности создаётся на тот случай, если человек по каким-либо причинам лишается источника заработка. Эти сбережения также нужны для непредвиденных случаев — как негативных (болезнь, ремонтные работы, поломка крупной техники), так и позитивных (траты на подарки, масштабные, не заложенные в бюджет, но важные покупки)", — сказала "Прайму" эксперт.

А уже после формирования "финансовой подушки безопасности" можно откладывать средства на более длительный срок, заниматься инвестированием.

"Эти средства лучше всего хранить в меньшем количестве в акциях и в большем количестве — в облигациях. Это ОФЗ или облигации надёжных компаний (например, "Газпром", "Роснефть", ВТБ)", — советует Тарасова.

Ранее Лайф разбирался, какие инвестиции могут попасть под запрет, как вычислить опасный актив и откуда лучше забрать сбережения. Основное правило для снижения рисков — это диверсификация активов в портфеле.

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