Сотникова посоветовала Трусовой поработать с психологом

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова высказалась о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой, которая представляла Россию на чемпионате мира в Стокгольме. Сотникова считает, что коллега завалила короткую программу из-за психологических проблем — поддалась эмоциям, поэтому и не смогла идеально выполнить некоторые элементы.

"Не секрет, что четверные Саша прыгает даже без разминки. Однако в короткой они под запретом. А тройные ей, наверное, уже не кажутся сложными. Но их тоже надо тренировать, ведь в воздухе всё по-другому ощущается", — написала Сотникова в своей авторской колонке в "Спорт-экспрессе".

Она отметила, что в произвольной программе Трусова исполнила каскад "тройной лутц плюс тройной тулуп", хотя в короткой программе она его сорвала.

"Так что всё от головы. Нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции, не поддаваясь внешнему давлению. Если не получается — советую поработать с психологом. Он добавит спокойствия, уравновешенности", — посоветовала Сотникова.

Ранее Трусова сказала, что прошедший в Стокгольме чемпионат мира, где она завоевала бронзовую медаль, запомнится ей как странный. Также 16-летняя Трусова призналась, что ей во время соревнований очень не хватало мамы, ведь это был её первый турнир без родительской опеки.

Напомним, Трусова, после короткой программы занимавшая лишь 12-е место, благодаря заявленным пяти четверным прыжкам в произвольной смогла подняться на подиум, даже несмотря на то, что в двух из них упала. Спортсменка помогла впервые в истории пьедесталу стать полностью российским — серебро ушло Елизавете Туктамышевой, а победу одержала Анна Щербакова.

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