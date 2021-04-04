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Сотникова посоветовала Трусовой поработать с психологом

По её мнению, это прибавит фигуристке спокойствия и уравновешенности перед Олимпиадой.

4 апреля 2021, 03:29
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова высказалась о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой, которая представляла Россию на чемпионате мира в Стокгольме. Сотникова считает, что коллега завалила короткую программу из-за психологических проблем — поддалась эмоциям, поэтому и не смогла идеально выполнить некоторые элементы.

"Не секрет, что четверные Саша прыгает даже без разминки. Однако в короткой они под запретом. А тройные ей, наверное, уже не кажутся сложными. Но их тоже надо тренировать, ведь в воздухе всё по-другому ощущается", — написала Сотникова в своей авторской колонке в "Спорт-экспрессе".

Она отметила, что в произвольной программе Трусова исполнила каскад "тройной лутц плюс тройной тулуп", хотя в короткой программе она его сорвала.

"Так что всё от головы. Нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции, не поддаваясь внешнему давлению. Если не получается — советую поработать с психологом. Он добавит спокойствия, уравновешенности", — посоветовала Сотникова.

Ранее Трусова сказала, что прошедший в Стокгольме чемпионат мира, где она завоевала бронзовую медаль, запомнится ей как странный. Также 16-летняя Трусова призналась, что ей во время соревнований очень не хватало мамы, ведь это был её первый турнир без родительской опеки.

Стали известны гонорары российских фигуристок, занявших весь пьедестал на ЧМ

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Напомним, Трусова, после короткой программы занимавшая лишь 12-е место, благодаря заявленным пяти четверным прыжкам в произвольной смогла подняться на подиум, даже несмотря на то, что в двух из них упала. Спортсменка помогла впервые в истории пьедесталу стать полностью российским — серебро ушло Елизавете Туктамышевой, а победу одержала Анна Щербакова.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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