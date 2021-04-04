Как развеселить тоскующую собаку: кинолог призвал к терпению

Длительная разлука с хозяином грозит собаке большим стрессом, она может отказываться от еды и прогулок. Иногда животные начинают лаять и проявлять беспокойство. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев поведал, как вывести питомца из состояния грусти.

Необходимо как можно быстрее вернуть собаку к привычной жизни, не следует навязывать ей игры и ласку слишком настойчиво.

"Когда собака тоскует по хозяину, постарайтесь окружить её заботой и любовью. Так собака поймёт, что её всё ещё любят. В этот период нужно проявлять терпение и отзывчивость к желаниям собаки", — приводит слова кинолога РИА "Новости".

Голубев также заметил, что по возможности питомца лучше оставить жить в привычном для него месте, так как переезд только вызовет новый стресс от незнакомых предметов и запахов. В противном случае необходимо взять с собой знакомые животному вещи. Это могут быть игрушки, лежанка и переноска. Ещё одним полезным предметом станет вещь с запахом хозяина, чтобы собака чувствовала себя спокойнее.

Развеселить животное можно с помощью прогулок, игрушек и лакомств, а вот перекармливать собаку не стоит. Необходимо помнить, что у питомца должен быть здоровый и полноценный рацион. Если тоска не проходит долгое время, то необходимо обратиться к ветеринару.

"Бывает так, что питомец очень сильно переживает разлуку с хозяином, отказываясь от игр, ласк, еды и прогулок. Такое состояние очень опасно и может привести к гибели. Организм питомца в этот момент подвергается сильнейшему стрессу и гормональным изменениям. Если ничего не помогает, лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом", — резюмировал кинолог.

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